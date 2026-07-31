HPK: Prednost pri potporama proizvođačima koji koriste barem 50 posto domaće sirovine

Iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) u petak su izvijestili kako je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva prihvatilo njihove argumente i zahtjeve vezano uz izmjenu uvjeta bodovanja u mjeri 73.11 – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda te će prednost pri potporama imati oni prerađivači koji u svojoj proizvodnji koriste minimalno 50 posto domaće sirovine.

Ministarstvo poljoprivrede na jučerašnjem je sastanku prihvatilo argumente i zahtjeve HPK te će izmijeniti uvjete bodovanja u intervenciji 73.11 tako da će prednost pri potporama imati oni prerađivači koji u svojoj proizvodnji koriste minimalno 50 posto domaćeg mesa, mlijeka, žitarica i druge sirovine s naših polja i farmi.

Time se, kažu u HPK, prekida dosadašnja apsurdna praksa u kojoj su se potporama financirali subjekti koji sirovinu u cijelosti uvoze, a da pritom nisu otkupili ni jedan jedini kilogram domaće pšenice ili mesa od hrvatskih seljaka.

Iz HPK naglašavaju kako ne osporavaju pravo nikome na uvoz sirovina, jer Hrvatska je slobodno tržište, no neprihvatljivo je da se bespovratna novčana sredstva, namijenjena razvoju domaće poljoprivrede, dodjeljuju onima koji u potpunosti ignoriraju domaće proizvođače.

HPK u potpunosti pozdravlja odluku Ministarstva poljoprivrede, poručio je njezin predsjednik Željko Mihelić. Napominje kako taj ishod ne smatraju isključivo pobjedom HPK, već jasnim pokazateljem da je resorni ministar David Vlajčić stao na stranu hrvatskih poljoprivrednika, što daje snažan vjetar u leđa opstanku hrvatskog sela i sigurnosti hrane na stolovima hrvatskih građana.

Na jučerašnjem sastanku, kako su naveli iz HPK, sudjelovali su i predstavnici Hrvatske obrtničke komore (HOK), Hrvatske gospodarske komore (HGK), udruge proizvođača junetine Baby Beef te Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu, sa glavnom temom kako zaštititi domaće poljoprivrednike i pravednije usmjeravati EU sredstva u razvojne investicije i proizvodnju.