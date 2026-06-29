HPK: Stanje u ratarstvu je neodrživo, hitno su potrebna dugoročna strateška rješenja

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) ocjenjuje u ponedjeljak da je situacija u ratarstvu alarmantna, upozoravajući posebno na niske otkupne cijene žitarica, zbog čega ratari posluju s gubitkom.

Trenutačna situacija u ratarstvu alarmantna je i zahtijeva sustavan i brz zaokret prema podizanju konkurentnosti i zaštiti domaće primarne proizvodnje, kaže se u osvrtu na sastanak održanog u petak u Osijeku.

Na njemu su uz predstavnike HPK-a sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, otkupljivača žitarica, Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

HPK je izrazila snažno nezadovoljstvo trenutačno ponuđenim otkupnim cijenama na domaćem tržištu.

One su, kako se kaže, 30 posto niže od cijena na pariškoj burzi, a to pozicionira Hrvatsku na dno Europske unije prema visini otkupnih cijena žitarica.

Prema analizi osječkog Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, domaći proizvođači u trenutačnim okolnostima ostvaruju izravan gubitak između 30 i 40 eura po hektaru, kaže HPK.

Prenosi i kalkulaciju Hrvatskog agronomskog društva prema kojima je gubitak po hektaru 75 eura.

Otkupljivači su, pak, dodaje HPK, rekli da svaki od njih samostalno i neovisno formira cijenu, sukladno poslovnim mogućnostima i tržišnim kretanjima.

Svi sudionici sastanka jedinstveni su u stavu da su isključivo snažnije udruživanje poljoprivrednika te nove investicije u preradu stvarni i jedini pravi temelj za budućnost i stabilnost domaće proizvodnje, kaže se u priopćenju.

S obzirom na to da problem svake godine eskalira upravo uoči žetve, HPK je od Ministarstva poljoprivrede zatražio hitno donošenje i provedbu dugoročnih mjera, među kojima su ulaganja u prerađivačke i skladišne kapacitete i snažniji angažman gospodarske diplomacije u otvaranju novih izvoznih tržišta za hrvatske žitarice.

“Ova krizna situacija u ratarstvu zahtijeva hitnu i konkretnu akciju struke. HPK će u roku od 30 dana izaći s cjelovitim paketom mjera za revitalizaciju ratarske proizvodnje u RH, nakon čega ćemo te mjere službeno predstaviti ministarstvu poljoprivrede i široj javnosti”, izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić.