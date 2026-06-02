Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša

Međunarodni autodrom Croatia Ring planira se graditi sjeverno od Slunja, a sada je odobren i elaborat zaštite okoliša vezan uz projekt.

Prema elaboratu zaštite okoliša, u Karlovačkoj županiji se planira izgradnja međunarodnog automotodroma Croatia Ring, kompleksa koji bi mogao postati prvo hrvatsko trkalište projektirano prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije (FIA) i potencijalno sposobno ugostiti utrke Formule 1. Projekt je uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, a planirana lokacija nalazi se na području Grada Slunja, između naselja Veljun i Blagaj i u blizini rijeke Korane.

“Napokon imamo rješenje i vrlo sam zadovoljan procedurom koja bila vrlo kompleksna, a kojom smo se stvarno dokazali i uspjeli odgovoriti na sva zahtjeve struke i ministarstva. Sada nastavljamo dalje. Jer ovo je velik projekt koji siguran sam donosi benefite kako za Karlovačku županiju tako i za cijelu cijelu Republiku Hrvatsku”, rekao je za Forbes Hrvatska Davorin Štetner, voditelj i partner projekta. Investitor je tvrtka Automotodrom Plitvice Ante Bušića.

Prema kriterijima Formule 1

Elaborat predviđa izgradnju kompleksa na površini od oko 50 hektara. Od toga bi 40 hektara zauzimala zona automotodroma s trkaćom stazom, paddockom, servisnim objektima i pratećom infrastrukturom, dok bi preostalih 10 hektara bilo namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima. Karta lokacije otkriva kako se unutar navedene površine nalazi Lukoilova benzinska postaja, koja bi ostala na toj lokaciji. Postojeći stambeni objekti i vikendice su već otkupljene ili će biti predmet postupka izvlaštenja. Prije gradnje će biti uklonjene.

Zanimljivo je da je na Google Mapsu na lokaciji budućeg trkališta već označeno s Croatia Ring.

Tlocrt Croatia Ringa. U gornjem lijevom kutu zamišljeni su turistički sadržaji; Screenshot: Elaborat za zaštitu okoliša

Središnji dio projekta čini staza duljine 4,2 kilometra s 12 zavoja i visinskom razlikom većom od 34 metra. Projektirana je prema FIA Grade 1 specifikacijama, najvišoj kategoriji homologacije koja omogućuje organizaciju utrka najvišeg ranga, uključujući Formulu 1. Staza će imati više konfiguracija korištenja te će biti namijenjena automobilističkim i motociklističkim natjecanjima, testiranjima vozila, školama sigurne vožnje i komercijalnim događanjima.

Hotel, apartmani i drugi turistički sadržaji

Projekt uključuje i značajne turističke sadržaje. Predviđeni su butik hotel, luksuzni apartmani, lože s pogledom na stazu, restorani, izložbeni prostor te dodatni smještajni kapaciteti za ukupno oko 520 gostiju dnevno.

Za velike utrke planira se prihvat gotovo 18.000 posjetitelja. Prirodne tribine mogle bi primiti oko 15.000 gledatelja, dok su predviđeni i VIP prostori, medijski centar te prateća infrastruktura za televizijske prijenose. Za usporedbu, osječki stadion ima oko 13.000 mjesta na tribinama.

U elaboratu se navodi kako bi se veliki događaji planiraju održavati jednom ili dva puta godišnje.

Gradnja bi se odvijala u tri faze. U prvoj bi se izgradili staza, paddock, VIP lože i servisni objekti, zatim hotel, a u završnoj fazi vile i dodatni turistički sadržaji. Predviđeno trajanje građevinskih radova je dvije godine.

Elaborat navodi da će za izgradnju biti potrebno iskopati više od 1,18 milijuna kubičnih metara materijala, pri čemu se ne isključuje ni ograničeno miniranje dijela stjenovitog terena. Istodobno, više od 60 posto ukupne površine kompleksa trebalo bi ostati pod zelenim površinama, što je znatno više od minimalnih zahtjeva prostornog plana.

Prema dokumentaciji, projekt je usklađen s Prostornim planom Karlovačke županije, u kojem je automotodrom definiran kao građevina regionalnog značaja. Nositelji projekta ističu da bi Croatia Ring trebao postati središte hrvatskog motorsporta, ali i nova turistička atrakcija kontinentalne Hrvatske.