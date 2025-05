Hrvatska i elitni turizam: 20.000 premium soba, 3.000 vila i gotovo 9.000 premium vezova

Istraživanje provedeno povodom godinu dana postojanja platforme Stories HGK pokazalo je kako Hrvatska kotira u segmentu premium turizma. Takva ponuda ostvaruje oko 1,4 milijardi eura prihoda.

Platforma Stories HGK koja je nastala radi povezivanja najbolje ponude hrvatskog turizma obilježila je godinu dana postojanja. Tim povodom, agencija 505 provela je istraživanje o potencijalima premium turizma na svjetskom i domaćem tržištu.

Ono otkriva da je procijenjeni prihod od premium smještajne ponude koja uključuje hotele, kampove, vile i marine, prošle godine u Hrvatskoj bio 1,4 milijarde eura.

Do 2027. godine 6000 dodatnih soba u boljim hotelima

Prema analizi HGK, Hrvatska ima 20 tisuća premium hotelskih soba (22%), oko 10 tisuća premium mjesta u kampovima (12%), gotovo tri tisuće kuća za odmor više i visoke kategorije (14%), te gotovo 9 tisuća vezova premium razine u marinama (39%). Do 2027. godine u ponudi bi trebalo biti više od šest tisuća dodatnih hotelskih soba s 4 i 5 zvjezdica.

Ovo će popraviti sliku smještajnih kapaciteta jer trenutno svega oko 9 posto čine hoteli. Od sveukupnih hotelskih kapaciteta, više od polovice (52%) njih pripada segmentu više i visoke kategorije.

Od ukupno 92 restorana koji su uvršteni u preporuka Michelin vodiča za 2024. godinu u Hrvatskoj, jedan restoran ima 2 Michelin zvjezdice, 10 restorana ima jednu Michelin zvjezdicu i tri su restorana s Michelin zelenom zvjezdicom.

„Naš cilj je pozicionirati Hrvatsku kao cjelogodišnju i održivu turističku destinaciju s naglaskom na autentičnosti i izvrsnosti. Vjerujem da uz pomoć Storiesa i podršku resornog ministarstva, HTZ-a i drugih partnera u tome i uspijevamo,“ poručio je predsjednik HGK Luka Burilović. On je kritizirao i medije zbog njihovog redovitog brojanja automobila i zarade od cestarina u sezoni, apelirajući da se više medijskog prostora posveti promociji destinacija.

S lijeva na desno: predsjednik HGK Luka Burilović, ministart turizma Tonči Glavina, eurozastupnica Nikolina Brnjac i Predsjednik HTZ-a Kristjan Staničić; Foto: HGK

Dugoročni cilj je povećati postotak premium turista

„Strateški cilj hrvatskog turizma je pozicionirati Hrvatsku kao cjelogodišnju destinaciju izvrsnosti, autentičnosti i održivosti, s naglaskom na ponudu u premium segmentu. Vodeći se tim ciljem Vlada RH je upravo za projekte podizanja kvalitete turističke ponude do 2030. godine osigurala i rekordna sredstva u iznosu od 1,3 milijardi eura. U tom kontekstu platforma Stories je iznimno značajna jer doprinosi jačanju i izgradnji prepoznatljive i održive kvalitetne ponude u Hrvatskoj, čime se izravno podiže konkurentnost i prepoznatljivost naše zemlje na globalnoj turističkoj karti“, rekao je ministar turizam i sporta Tonči Glavina.

„Premium turizam u snažnom je uzletu, naše istraživanje je pokazalo da putnici sve više traže autentične, personalizirane doživljaje i da su spremni za to platiti više. Dugoročni cilj platforme Stories je pozicionirati Hrvatsku u destinaciju visoke kvalitete do razine da u strukturi dolazaka imamo do 20 posto premium i luksuznih turista. Izazovi sezonalnosti i strukture smještaja su prisutni, ali postepeno ih prevladavamo. Prošlogodišnji prihod od premium smještaja, kao i planirano povećanje hotelskih kapaciteta visoke kvalitete kroz sljedeće dvije godine, čini nas optimističnima da Hrvatska ide u pravom smjeru“ rekla je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.