Hrvatska i Francuska jačaju suradnju: 11 posto veći izvoz prošle godine

Jače povezivanje hrvatskih i francuskih tvrtki te ostvarenje konkretnih suradnji cilj je Hrvatsko – francuskog gospodarskog foruma održanog u srijedu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i MEDEF Internationala. Francusko izaslanstvo u uzvratnom je posjetu nakon službenog posjeta predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Parizu u prosincu prošle godine.

Hrvatska i Francuska tada su dodatno osnažile odnose potpisivanjem niza sporazuma koji definiraju suradnju u više područja, uključujući i gospodarstvo.

“Na forumu sudjeluje 12 renomiranih francuskih tvrtki i više od 60 tvrtki s hrvatske strane. Jačamo veze između kompanija, potičemo investicije i tehnološku suradnju. Osim suradnje u cestovnoj infrastrukturi, strateški temelj hrvatsko-francuskih odnosa sve se više gradi na vojnoj i obrambenoj industriji, području u kojem je HGK iznimno angažirana. Naša Zajednica obrambene industrije svakim danom je sve veća, a naše tvrtke sve prisutnije na međunarodnim tržištima. Povezujemo ih s ključnim francuskim proizvođačima u obrambenoj industriji te digitalnom i kibernetičkom sektoru”, poručio je predsjednik HGK Luka Burilović.

HGK u suradnji s MEDEF-om organizira gospodarske susrete od kojih je zadnji bio upravo krajem 2025. u Parizu tijekom službenog posjeta predsjednika Vlade Francuskoj. Tom je prilikom usvojen novi trogodišnji Akcijski plan za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva i potpisano je Pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale te Ugovor za nabavu samohodnih haubica Caesar.

“Hrvatska je postigla nešto izvanredno. U samo nekoliko godina pridružili ste se Schengenskom prostoru, uveli euro i održali rast gospodarstva gotovo dvostruko većim od prosjeka EU-a. Pokrenuli ste najambiciozniju modernizaciju obrane u svojoj povijesti nakon stjecanja neovisnosti. Također, do 2030. godine trebali biste primiti gotovo 30 milijardi eura sredstava iz fondova EU-a. Današnji forum predstavlja priliku. Priliku da se prijeđe s bilateralnih izjava na bilateralno poslovanje. Da se obveze preuzete u Parizu pretvore u ugovore potpisane u Zagrebu”, rekao je Christoph Petit, predsjednik Francusko-hrvatskog poslovnog vijeća MEDEF International.

Izvoz u Francusku u odnosu na prethodnu godinu zabilježio je rast od 11 posto. Ukupna robna razmjena s Francuskom je 2025. iznosila gotovo 2,1 mlrd. EUR. Izvoz je dosegao 633,4 mil. EUR dok je uvoz iznosio gotovo 1,4 mlrd. EUR. Prema visini ulaganja u Hrvatsku, Francuska je na 12. mjestu.

“Ovdje smo u pratnji velike poslovne delegacije koja potvrđuje da su odnosi Hrvatske i Francuske iznimno dobri. Dijelimo zajedničke interese u jačanju konkurentnosti i snage europskog gospodarstva – čega nema bez snažnih poduzeća. Ne smijemo biti naivni, moramo gledati što se događa oko nas, te ulagati u inovacije i strateška partnerstva”, pojasnio je Fabien Fieschi, veleposlanik Francuske u Hrvatskoj.

Mogućnosti za suradnju postoje u brojnim područjima od automobilske i avionske industrije, do energetike i građevinske industrije, poljoprivrede i turizma. Istaknut je potencijal za partnerstva u investicijskim radovima na trećim tržištima. Dok su hrvatske tvrtke iskazale veliki interes za povezivanja u IT sektoru.

“Infobip bilježi snažnu tržišnu prisutnost u Francuskoj, tržištu koje karakteriziraju visoka digitalna zrelost i strateški pristup razvoju tehnologija. Kao jedna od rijetkih europskih alternativa vodećim svjetskim platformama, gradimo snažna partnerstva s francuskim kompanijama i telekom operatorima te prepoznajemo dodatni prostor za jačanje suradnje u području cloud komunikacija i AI rješenja”, izjavio je Damir Prusac, potpredsjednik za istraživačka partnerstva Infobipa.

Primjer tvrtke koja ostvaruje uspješne suradnje je Eccos inženjering koja je odradila zahtjevan posao opremanja druge cijevi tunela Učka modernim električnim i strojarskim sustavima s fokusom na kibernetičku sigurnost svih implementiranih sustava.

“Eccos je sudjelovao u realizaciji investicija francuskih tvrtki u RH, a u provedbi svojih projekata koristimo i rješenja francuskog proizvođača Schneider Electric. Za Bouygues grupu realizirali smo pojedine sustave u Zračnoj luci Franjo Tuđman, a ta nam je uspješna suradnja „otvorila vrata“ da postanemo jedini Bouyguesov partner za potpuno opremanje nove i stare cijevi Tunela Učka”, rekao je Ivan Špoljarić iz Eccos inženjeringa.

Uzvratni posjet francuskog izaslanstva potvrđuje kontinuitet dobrih bilateralnih odnosa, s posebnim naglaskom na sigurnosnu i obrambenu politiku, te jačanje europske otpornosti i konkurentnosti.