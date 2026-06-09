Hrvatska ima 48% više čarter plovila od Grčke i zarađuje manje po svakom

Vlasnik čarter plovila u Hrvatskoj u prosjeku zarađuje manje od vlasnika usporedivog plovila u Grčkoj, u svim kategorijama. To nije procjena — to su podaci. Nova analiza čarter tržišta koju je izradio čarter.hr, specijalizirani B2B portal za nautički marketing, pokazuje konzistentan jaz u cijenama i popunjenosti između dvije vodeće mediteranske čarter destinacije.

Hrvatska ima 3.761 čarter plovilo, Grčka 2.542. Unatoč toj razlici u ponudi, Grčka ostvaruje 21 posto višu prosječnu tjednu cijenu katamarana (7.586 eura naspram 6.258 eura), 24 posto višu cijenu jedrilice (3.425 eura naspram 2.753 eura) i bolju godišnju popunjenost u svim segmentima. Za vlasnika jedrilice to znači statistički oko 4 do 5 tjedana manje aktivnog najma godišnje u usporedbi s grčkim konkurentom.

Troškovna strana pogoršava sliku. Prihodi marina nautičkog turizma u 2024. porasli su za 12,1 posto uz istovremeni pad tranzitnih plovila od 3,8 posto, prema DZS-u. Troškovi veza rastu neovisno o tome jesu li plovila popunjena. Inflacija turističkih usluga u Hrvatskoj iznosi 7,9 posto u svibnju 2026., što gosta iz Austrije ili Njemačke postavlja pred sve ozbiljniji cjenovni test pri odabiru destinacije.

Analiza bilježi i neuobičajeno rani peak potražnje u 2026. godini: popunjenost hrvatskih jedrilica dosegnula je 88,4 posto u tjednu od 30. svibnja, što je neviđeno u dostupnim podacima prethodnih sezona. Podaci eVisitora za predsezonu pokazuju rast dolazaka iz Austrije od 32 posto i iz Njemačke od 37 posto u prvom kvartalu 2026., u usporedbi s istim periodom 2025. Te dvije zemlje ključna su čarter tržišta koja rezerviraju rano, što se odrazilo na raniji vrh sezone.

Kompletna analiza s metodološkim napomenama i interaktivnim dashboardom dostupna je na čarter.hr.

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