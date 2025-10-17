Nova predsjednica Udruženja nautičkog turizma HGK, Renata Marević predvodila je nastup udruženja na jednom od najvažnijih svjetskih događanja posvećenih razvoju marina i nautičkog sektora, ICOMIA World Marinas Conference 2025. Međunarodno vijeće udruženja pomorske industrije (ICOMIA) od 15. do 17. listopada u Veneciji adresiralo je teme razvoja i upravljanja marinama, tehnoloških inovacija i digitalizacije, međunarodne regulative te održivosti i globalnih trendova u nautičkom turizmu.

“Hrvatska je jedna od vodećih charter destinacija na Mediteranu, s gotovo pet tisuća plovila u više od stotinu baza smještenih u našim marinama. Ova pozicija nas obvezuje na to da kontinuirano podižemo standarde, unaprjeđujemo infrastrukturu i gradimo partnerske odnose između marina i charter kompanija. Sektor zahtjeva modele suradnje koji uključuju zajedničke promotivne kampanje, prisutnost na sajmovima, koordinirane aktivnosti i usklađenu komunikaciju. Tako stvaramo dodatnu vrijednost – i veću vidljivost, i snažniji brend, i kvalitetniju ponudu i, na kraju, veće zadovoljstvo gostiju”, poručila je Marević na panelu “Marine, charter industrija i brodski klubovi: kako najbolje rasti zajedno”.

Napomenula je da primjeri suradnja uključuju povoljnije uvjete od strane marina za servisiranje plovila ili popuste za goste charter kompanija u restoranu ili trgovini marina, te je naglasila da je to ispravan put za napredovanje svih aktera i cijelog sektora.

Renata Marević, direktorica Marine Punat, na mjesto predsjednice Udruženja nautičkog turizma HGK i Grupacije marina izabrana je u rujnu nakon što se Sean Lisjak povukao iz privatnih razloga. Marević naglašava da će nastaviti graditi na temeljima koje je Lisjak postavio i da će se zalagati za rješavanje pitanja koncesija i izazovima s reguliranjem flote u charteru.

Udruženje nautičkog turizma HGK službeni je partner ICOMIA konferencije na koju su hrvatski stručnjaci pozvani da svojim iskustvom daju doprinos globalnim raspravama o budućnosti marina. Kristijan Pavić, direktor ACI-ja sudjelovao je u panelu o strateškom razvoju i upravljanju mrežama marina, a Mićo Ljubenko iz Ljubenko & Partneri na panelu Međunarodne regulative i preporuke raspravljao je o međunarodnim regulativama i usklađivanju poslovanja marina s globalnim standardima. Krešimir Žic iz MarinaCloud govorio je o digitalnim alatima i tehnologijama za učinkovitije i sigurnije poslovanje.

“Razvoj modernog društva temelji se na digitalizaciji i tu marine nisu izuzetak. Na panelu smo raspravljati o primjeni naprednih tehnologija u poslovanju marina, i to posebno korištenju umjetne inteligencija i internetu stvari kao temelju konkurentnosti i održivosti. Prezentirali smo i naše rješenje za održivo upravljanje pametnim marinama Marina360.ai, u potpunosti razvijeno u Hrvatskoj”, pojasnio je Žic.

Konferencija je okupila vodeće stručnjake, investitore, predstavnike marina i industrijskih organizacija iz cijelog svijeta s ciljem razmjene znanja, iskustava i inovacija koje oblikuju budućnost globalne nautičke industrije.