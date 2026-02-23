Hrvatska obrambena industrija na renomiranom njemačkom sajmu, 26 tvrtki predstavlja svoje proizvode

Na sajmu Enforce Tac, u društvu od više od tisuću izlagača iz preko pedeset država, predstavlja se i hrvatska obrambena industrija.

U njemačkom Nürnbergu od 23. do 25. veljače svoje proizvode predstavlja 26 hrvatskih tvrtki. Ovaj nacionalni štand prvi je po redu sajamski nastup na temelju Sporazuma o suradnji za organizaciju nastupa na međunarodnim sajmovima obrambene industrije između Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva, Agencije Alan i HGK.

“Naše su tvrtke provjereni dobavljači s vrhunskim proizvodima. Imaju jasne razvojne ambicije – žele širiti kapacitete, ulagati u nove proizvode, jačati izvoz, digitalizirati se. Sajmovi su ključno mjesto za daljnji rast i razvoj, a posebice Enforce Tac koji okuplja i državne institucije i sigurnosne službe. Presudan je trenutak jer obrambena politika postaje i industrijska politika, postaje osnova za inovacije i nove tehnologije te gospodarski rast. U tom okviru mi smo aktivni sudionici, ne samo promatrači”, rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

Foto: HGK

“Nastup hrvatskih tvrtki obrambene industrije prvi put na nacionalnom štandu na međunarodnom sajmu prilika je da se zajednički, pod hrvatskim obilježjima, na pravi način predstave europskoj, pa i svjetskoj javnosti. Ministarstvo obrane i Vlada RH poseban fokus stavljaju na hrvatsku obrambenu industriju. U opremanju Hrvatske vojske vodimo računa da u tim procesima sudjeluju hrvatske tvrtke. Osnaživanjem domaćih obrambenih tvrtki utječemo na ukupnu sigurnost i smanjujemo ovisnost o stranim dobavnim lancima”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Na hrvatskom štandu svoje proizvode predstavlja tvrtka Šestan-Busch, čije je dosadašnje iskustvo izlaganja na sajmovima izrazito uspješno i s dogovorenim konkretnim poslovima. Predstavlja se i tvrtka HS Produkt, poznata po razvoju pištolja i jurišnih pušaka, čiji su proizvodi prisutni diljem svijeta i na najzahtjevnijim tržištima. Na nacionalnom štandu također je i osječka Orqa sa svojim besposadnim letjelicama različitih namjena, koje su se profilirale kao ključni segment hrvatske vojne industrije.

Na štandu je veliki broj tvrtki s proizvodima dvojne namjene – za vojne i civilne potrebe – a posebno iz segmenta tekstilne industrije. Tekstilna tvrtka Čateks već je prvoga dana održala razgovore s mađarskim Ministarstvom obrane. Na 400 m² hrvatskog štanda svoje proizvode predstavlja i tvrtka Kroko proizvodnja i razvoj. Tvrtka je specijalizirana za proizvodnju vojne, policijske i taktičke opreme te je dugogodišnji partner institucijama i profesionalnim korisnicima. Tvrtka kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj te je fokusirana na funkcionalnost i kvalitetu, kao i na prilagodbu proizvoda zahtjevima suvremenih operativnih okruženja.

“Tijekom 60 godina poslovanja sudjelovali smo na brojnim međunarodnim sajmovima kao izlagači, gradeći prepoznatljivost i dugoročna partnerstva. Izlaganje u sklopu hrvatskog nacionalnog paviljona prilika je za izravne susrete, razmjenu iskustava te dodatno učvršćivanje povjerenja u kvalitetu i konkurentnost hrvatskih proizvoda na međunarodnoj razini”, rekao je direktor tvrtke Žarko Popović.

Tvrtka Spar-Tac također blisko surađuje s operativcima na terenu kako bi osigurali da njihova oprema bude prilagođena specifičnim potrebama različitih jedinica. Izgradila je reputaciju u svijetu taktičke opreme koja je pouzdana i učinkovita u ekstremnim uvjetima.

“Spar-Tac već 17 godina u Hrvatskoj razvija i proizvodi napredna taktička tekstilna rješenja za potrebe vojske i policije. Pozicionirali smo se kao pouzdan europski partner u obrambenoj industriji, a nastup na Enforce Tacu prilika je za jačanje međunarodnih suradnji i novih projekata”, rekao je direktor tvrtke Marko Janković.

“Zajednički nacionalni nastup dodatno jača prepoznatljivost hrvatske obrambene industrije te otvara nove prilike za izvoz, rast proizvodnje i tehnološki razvoj. Kroz EU i NATO inicijative, uključujući zajedničku nabavu, tvrtke dobivaju veće mogućnosti uključivanja u europske lance vrijednosti i tržište obrambene opreme na razini EU. U tom strateškom okviru, međunarodni sajmovi imaju važnu ulogu. Razvoj obrambene industrije potiče inovacije i ulaganja u napredne tehnologije te dugoročno jača konkurentnost gospodarstva”, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

“Hrvatska obrambena industrija danas je sinonim za izvoznu izvrsnost, s udjelom izvoza koji u pojedinim segmentima doseže i do 90% ukupne proizvodnje. U tom kontekstu, uloga Agencije Alan nadilazi samu trgovinu naoružanjem; mi smo strateški partner koji domaćim tvrtkama otvara vrata svjetskim tržištima. Sajam omogućuje izravnu demonstraciju kvalitete hrvatskih proizvoda. Cilj je pretvoriti tehnološku superiornost naših kaciga, strojeva za razminiranje, oružja u nove višemilijunske izvozne ugovore”, rekao je predsjednik Uprave Agencija Alan Goran Basarac.

Enforce Tac strogo je profesionalni B2B sajam i nije otvoren široj javnosti. Namijenjen je pripadnicima policije, vojske, specijalnih jedinica i državnih sigurnosnih službi. Posjećenost je posljednjih godina u stalnom rastu. Sajam je poznat po tome što mnoge tvrtke upravo tamo prvi put predstavljaju nove proizvode i tehnologije, posebno one namijenjene policijskim i vojnim primjenama. Posebna pažnja posvećena je interoperabilnosti i povezivanju različitih sigurnosnih sustava, što je posljednjih godina jedna od ključnih tema europske sigurnosne politike. Uz izložbeni dio održavaju se i stručne konferencije.