Hrvatska obrambena industrija na renomiranom njemačkom sajmu, 26 tvrtki predstavlja svoje proizvode
Na sajmu Enforce Tac, u društvu od više od tisuću izlagača iz preko pedeset država, predstavlja se i hrvatska obrambena industrija.
U njemačkom Nürnbergu od 23. do 25. veljače svoje proizvode predstavlja 26 hrvatskih tvrtki. Ovaj nacionalni štand prvi je po redu sajamski nastup na temelju Sporazuma o suradnji za organizaciju nastupa na međunarodnim sajmovima obrambene industrije između Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva, Agencije Alan i HGK.
“Naše su tvrtke provjereni dobavljači s vrhunskim proizvodima. Imaju jasne razvojne ambicije – žele širiti kapacitete, ulagati u nove proizvode, jačati izvoz, digitalizirati se. Sajmovi su ključno mjesto za daljnji rast i razvoj, a posebice Enforce Tac koji okuplja i državne institucije i sigurnosne službe. Presudan je trenutak jer obrambena politika postaje i industrijska politika, postaje osnova za inovacije i nove tehnologije te gospodarski rast. U tom okviru mi smo aktivni sudionici, ne samo promatrači”, rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.
“Nastup hrvatskih tvrtki obrambene industrije prvi put na nacionalnom štandu na međunarodnom sajmu prilika je da se zajednički, pod hrvatskim obilježjima, na pravi način predstave europskoj, pa i svjetskoj javnosti. Ministarstvo obrane i Vlada RH poseban fokus stavljaju na hrvatsku obrambenu industriju. U opremanju Hrvatske vojske vodimo računa da u tim procesima sudjeluju hrvatske tvrtke. Osnaživanjem domaćih obrambenih tvrtki utječemo na ukupnu sigurnost i smanjujemo ovisnost o stranim dobavnim lancima”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
Na hrvatskom štandu svoje proizvode predstavlja tvrtka Šestan-Busch, čije je dosadašnje iskustvo izlaganja na sajmovima izrazito uspješno i s dogovorenim konkretnim poslovima. Predstavlja se i tvrtka HS Produkt, poznata po razvoju pištolja i jurišnih pušaka, čiji su proizvodi prisutni diljem svijeta i na najzahtjevnijim tržištima. Na nacionalnom štandu također je i osječka Orqa sa svojim besposadnim letjelicama različitih namjena, koje su se profilirale kao ključni segment hrvatske vojne industrije.
Na štandu je veliki broj tvrtki s proizvodima dvojne namjene – za vojne i civilne potrebe – a posebno iz segmenta tekstilne industrije. Tekstilna tvrtka Čateks već je prvoga dana održala razgovore s mađarskim Ministarstvom obrane. Na 400 m² hrvatskog štanda svoje proizvode predstavlja i tvrtka Kroko proizvodnja i razvoj. Tvrtka je specijalizirana za proizvodnju vojne, policijske i taktičke opreme te je dugogodišnji partner institucijama i profesionalnim korisnicima. Tvrtka kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj te je fokusirana na funkcionalnost i kvalitetu, kao i na prilagodbu proizvoda zahtjevima suvremenih operativnih okruženja.
“Tijekom 60 godina poslovanja sudjelovali smo na brojnim međunarodnim sajmovima kao izlagači, gradeći prepoznatljivost i dugoročna partnerstva. Izlaganje u sklopu hrvatskog nacionalnog paviljona prilika je za izravne susrete, razmjenu iskustava te dodatno učvršćivanje povjerenja u kvalitetu i konkurentnost hrvatskih proizvoda na međunarodnoj razini”, rekao je direktor tvrtke Žarko Popović.
Tvrtka Spar-Tac također blisko surađuje s operativcima na terenu kako bi osigurali da njihova oprema bude prilagođena specifičnim potrebama različitih jedinica. Izgradila je reputaciju u svijetu taktičke opreme koja je pouzdana i učinkovita u ekstremnim uvjetima.
“Spar-Tac već 17 godina u Hrvatskoj razvija i proizvodi napredna taktička tekstilna rješenja za potrebe vojske i policije. Pozicionirali smo se kao pouzdan europski partner u obrambenoj industriji, a nastup na Enforce Tacu prilika je za jačanje međunarodnih suradnji i novih projekata”, rekao je direktor tvrtke Marko Janković.
“Zajednički nacionalni nastup dodatno jača prepoznatljivost hrvatske obrambene industrije te otvara nove prilike za izvoz, rast proizvodnje i tehnološki razvoj. Kroz EU i NATO inicijative, uključujući zajedničku nabavu, tvrtke dobivaju veće mogućnosti uključivanja u europske lance vrijednosti i tržište obrambene opreme na razini EU. U tom strateškom okviru, međunarodni sajmovi imaju važnu ulogu. Razvoj obrambene industrije potiče inovacije i ulaganja u napredne tehnologije te dugoročno jača konkurentnost gospodarstva”, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
“Hrvatska obrambena industrija danas je sinonim za izvoznu izvrsnost, s udjelom izvoza koji u pojedinim segmentima doseže i do 90% ukupne proizvodnje. U tom kontekstu, uloga Agencije Alan nadilazi samu trgovinu naoružanjem; mi smo strateški partner koji domaćim tvrtkama otvara vrata svjetskim tržištima. Sajam omogućuje izravnu demonstraciju kvalitete hrvatskih proizvoda. Cilj je pretvoriti tehnološku superiornost naših kaciga, strojeva za razminiranje, oružja u nove višemilijunske izvozne ugovore”, rekao je predsjednik Uprave Agencija Alan Goran Basarac.
Enforce Tac strogo je profesionalni B2B sajam i nije otvoren široj javnosti. Namijenjen je pripadnicima policije, vojske, specijalnih jedinica i državnih sigurnosnih službi. Posjećenost je posljednjih godina u stalnom rastu. Sajam je poznat po tome što mnoge tvrtke upravo tamo prvi put predstavljaju nove proizvode i tehnologije, posebno one namijenjene policijskim i vojnim primjenama. Posebna pažnja posvećena je interoperabilnosti i povezivanju različitih sigurnosnih sustava, što je posljednjih godina jedna od ključnih tema europske sigurnosne politike. Uz izložbeni dio održavaju se i stručne konferencije.