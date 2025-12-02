Hrvatska Orqa povećala kapacitete na 280 tisuća dronova godišnje

Tvrtka Orqa proširila je proizvodnju u svom sjedištu u Osijeku, što omogućuje proizvodnju do 280.000 dronova godišnje koji ispunjavaju standarde američkog Zakona o autorizaciji nacionalne obrane (NDAA), čime bi se smanjila ovisnost o kineskim opskrbnim lancima, prenosi portal Defence Industry Europe.

Hrvatski proizvođač bespilotnih zračnih sustava i FPV dronova, odnosno bespilotnih letjelica kojima pri upravljanju pilot putem kamere u stvarnom vremenu vidi sliku iz perspektive leta, priopćio je da je povećani kapacitet izgrađen na komponentama proizvedenima unutar tvrtke.

Tvrtka je izjavila da tim potezom odgovara na rastuću potražnju za pouzdanim vojnim obrambenim sustavima bez kineskih dijelova.

Napominje da njezin vertikalno integrirani model, koji obuhvaća dizajn, inženjering i proizvodnju svih ključnih komponenti, osigurava potpunu kontrolu nad performansama, pouzdanošću i sigurnošću.

„Ova prekretnica jača naše uvjerenje da Europa može izgraditi sigurne i neovisne industrijske kapacitete za obrambenu tehnologiju“, rekao je izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević.

„Dokazali smo da se proizvodnja visokoučinkovitih dronova može odvijati i izvan Kine, čime se podržava stvaranje otpornih i pouzdanih globalnih lanaca opskrbe”, dodao je Kovačević, naglašavajući da je Orqa spremna jamčiti sigurnost u isporukama te da će i povećati njihov broj, sukladno rastu potražnje.

Orqa je izjavila da nadograđeni pogon poboljšava njihove inženjerske i montažne mogućnosti te da će im omogućiti proizvodnju i cjelovitih sustava i zasebnih komponenti.

Tvrtka je također započela proširivati ​​svoj proizvodni model putem decentralizirane mreže strateških međunarodnih proizvodnih partnera te je već postigla dogovore u ključnim regijama.

