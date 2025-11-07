Hrvatska osvojila dva turistička Oscara

Hrvatska je osvojila dvije bronce, za najbolju destinaciju na Mediteranu te za najbolju kruzersku destinaciju u Europi, a riječ je o prestižnim priznanjima Travvy Awards, često nazivanih Oscarima turističke industrije, izvijestila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ).

Nagrade su, kako se navodi, dodijeljene sinoć u Broward County Convention Centeru u Fort Lauderdaleu na Floridi i to na temelju glasova putničkih agenata i turističkih profesionalaca iz Sjeverne Amerike, zbog čega predstavljaju jedno od najvažnijih priznanja u globalnom turizmu.

Uz osvojene nagrade, Hrvatska je bila nominirana i u kategoriji najbolje europske turističke zajednice

Nagrade je preuzela Paula Carreiro, suradnica Predstavništva HTZ-a u New Yorku.

HTZ ističe da priznanja dolaze nakon još jedne uspješne godine za hrvatski turizam na američkom tržištu. Naime, Amerikanci su tijekom prvih deset mjeseci u Hrvatskoj ostvarili 829 tisuća dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, što u odnosu na lani predstavlja rast od deset posto u dolascima i noćenjima.

Rastuća privlačnost Hrvatske na američkom tržištu dodatno je potaknuta novim i postojećim avionskim linijama, uključujući novu direktnu liniju United Airlinesa iz New York/Newarka za Split, uz postojeće letove za Dubrovnik te izravne letove Air Transata iz Toronta za Zagreb, napominje HTZ.

“Ova prestižna priznanja još su jedna potvrda iznimne međunarodne reputacije Hrvatske, ali i rezultat kontinuiranog rada svih dionika hrvatskog turizma. Posebno nas raduje što su nagrade stigle s tržišta SAD-a, koje pokazuje sve veći interes i povjerenje u Hrvatsku kao sigurnu, autentičnu i atraktivnu destinaciju. Uspjesi poput ovog snažan su poticaj za daljnje unapređenje kvalitete i održivosti naše turističke ponude. Zahvaljujemo našim partnerima i putničkim profesionalcima koji su svojim glasovima prepoznali vrijednost Hrvatske kao turističke destinacije”, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

“Izuzetno nam je čast što je Hrvatska ponovno prepoznata na dodjeli Travvy Awards. Ova priznanja odraz su predanog rada naših turističkih partnera i sve većeg zanimanja američkih putnika koji otkrivaju čaroliju Hrvatske – od povijesnih gradova i otoka do vrhunske gastronomije i bogate kulturne baštine”, izjavila je direktorica Predstavništva HTZ-a za Sjevernu Ameriku Leila Krešić-Jurić.