Hrvatska se pridružila okvirnom sporazumu o opskrbi streljivom za države članice Europske unije

Hrvatska se pridružila okvirnom sporazumu o opskrbi streljivom velikog i srednjeg kalibra za države članice Europske unije, koji su u prosincu 2025. sklopili Ministarstvo obrane Slovačke Republike i ZVS Holding. Dodatak okvirnom sporazumu potpisali su slovački ministar obrane Robert Kaliňák, hrvatski ministar obrane Ivan Anušić te predstavnici ZVS Holdinga.

Okvirni sporazum, čija je maksimalna vrijednost do 58 milijardi eura, sklopili su Ministarstvo obrane Slovačke Republike i ZVS Holding na razdoblje od sedam godina. Sporazum omogućuje i drugim državama članicama Europske unije da mu pristupe putem dodataka te pod već utvrđenim uvjetima nabavljaju streljivo od ZVS Holdinga.

ZVS Holding jedan je od ključnih proizvođača streljiva u srednjoj Europi. Od 2015. godine tvrtka je u zajedničkom vlasništvu DMD Grupe, državnog poduzeća koje djeluje u okviru Ministarstva obrane Slovačke Republike, te MSM GRUPE, člana CSG Grupe, pri čemu svaka strana drži 50 posto udjela. Zahvaljujući kombinaciji javnog i privatnog kapitala, tvrtka je posljednjih godina znatno proširila proizvodne kapacitete te postala važan dobavljač streljiva oružanim snagama država članica NATO-a i Europske unije.

Pristupanje Hrvatske potvrđuje praktičnu primjenu okvirnog sporazuma te interes europskih država za suradnju u nabavi streljiva i razvoju obrambenih sposobnosti. Nakon pristupanja Hrvatske uslijedit će konkretne narudžbe streljiva u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Njihova financijska vrijednost i točan sastav zasad nisu utvrđeni.

Prema riječima slovačkog ministra obrane Roberta Kaliňáka: “Pristupanje Hrvatske potvrđuje da Slovačka, putem ZVS Holdinga, europskim partnerima može ponuditi pouzdano i dugoročno rješenje za opskrbu streljivom. To je dobra vijest za slovačku obrambenu industriju, zapošljavanje i javne financije, jer daljnji rast proizvodnje donosi nova ulaganja, radna mjesta i porezne prihode. Istodobno jača europsku obrambenu industrijsku bazu te sposobnost europskih zemalja da osiguraju vlastitu sigurnost.”

“Interes Hrvatske potvrđuje povjerenje u model suradnje koji kombinira iskustvo i proizvodne kapacitete CSG Grupe sa strateškom ulogom slovačke države kao suvlasnika ZVS Holdinga. Ovo partnerstvo omogućuje nam dugoročna ulaganja u razvoj proizvodnje te jačanje sigurnosti opskrbe za europske kupce. Istodobno, ovaj projekt pokazuje proizvodnu fleksibilnost CSG-a. Uz streljivo NATO standarda 155 mm, sposobni smo isporučivati i širok raspon drugih kalibara“, rekao je Jan Marinov, izvršni direktor CSG Defence Systems Division.

Hrvatska je odluku o pristupanju donijela na temelju dugoročne i postupno razvijane obrambeno-industrijske suradnje sa Slovačkom te povjerenja u sposobnosti slovačke obrambene industrije. Potpisivanje dodatka sporazumu nadovezuje se na širu suradnju dviju zemalja u području obrane i sigurnosti, koju su posljednjih mjeseci aktivno podržavali predstavnici ministarstava obrane Slovačke i Hrvatske.

ZVS Holding jedan je od ključnih proizvođača streljiva u srednjoj Europi. Od 2015. godine tvrtka je u zajedničkom vlasništvu DMD Grupe, državnog poduzeća koje djeluje u okviru Ministarstva obrane Slovačke Republike, te MSM GRUPE, člana CSG Grupe, pri čemu svaka strana drži 50 posto udjela. Zahvaljujući kombinaciji javnog i privatnog kapitala, tvrtka je posljednjih godina znatno proširila proizvodne kapacitete te postala važan dobavljač streljiva oružanim snagama država članica NATO-a i Europske unije.