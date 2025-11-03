Hrvatska turistička ponuda predstavlja se na 45. svjetskoj turističkoj burzi WTM London

Hrvatski turistički profesionalci predstavit će ponudu hrvatskog turizma i razgovarati s poslovnim partnerima od 4. do 6. studenoga na jednoj od vodećih svjetskih turističkih burzi, WTM London, koja će ove godine u jubilarnom 45. izdanju okupiti rekordnih pet tisuća izlagača iz više od 180 zemalja.

Nositelj hrvatskog sudjelovanja na londonskom WTM-u (World Travel Market) je Hrvatska turistička zajednica (HTZ), na čijem se izlagačkom prostoru predstavlja i još 30-ak turističkih zajednica i tvrtki, čiji će predstavnici u izravnim kontaktima sa poslovnim partnerima sa britanskog tržišta i drugima iz svijeta dogovarati suradnje.

Odlična pozicija Hrvatske na britanskom turističkom tržištu

Turističko tržište Ujedinjenog Kraljevstva (UK) jedno je od najjačih u svijetu, a važno je i za hrvatski turizam, u kojemu su ove godine u deset mjeseci britanski turisti sa 825 tisuća dolazaka u plusu od 1 posto u odnosu na isto lanjsko vrijeme, a njihovih 4,1 milijuna noćenja rast je od 2 posto, čime su na 6. mjestu među stranim noćenjima.

Njihovi turisti poznati su kao dobri potrošači, a vezani su za avio promet, pa će se u razgovorima s partnerima s tog tržišta osim o sadržajima putovanja, razgovarati i o aviolinijama, koje su za to tržište prema Hrvatskoj kao i drugim zemljama u svijetu među najvažnijim prometnim vezama.

“Hrvatska je odlično pozicionirana na UK tržištu, što potvrđuje i šesto mjesto njihovih turista među stranim noćenjima ove godine, kao i to što putuju cijele godine, vole i traže kvalitetu ponude i raznovrsnost proizvoda i usluga, gostoprimstvo, autentična iskustva i omjer vrijednosti za novac. Hrvatsku smatraju pogodnom i za putovanja različitih generacija”, ističu uoči WTM-a iz HTZ-a.

Na sajmu će sudjelovati i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji će kao i direktor HTZ-a Kristjan Staničić razgovarati sa partnerima, avioprijevoznicima, touroperatorima i drugima o unapređenju suradnje za 2026. i dalje godine, sresti se i s ministrima i udruženjima iz drugih zemalja.

Prema trendovima s britanskog tržišta, njihovi turisti bez obzira na inflaciju i poraste cijena i dalje žele putovati, a uz odredišta u vlastitoj zemlji zanimaju ih snažno i dalje i ona izvan zemlje za kratka ‘city break’, avanturistička i putovanja vezana za prirodne ljepote, a žele i u nove destinacije, pri čemu im je važna sigurnost i ukupno situaciji u zemlji u kojoj žele provesti odmor.

U svemu tome Hrvatska, dodaju iz HTZ-a, ima svojih prednosti jer se smatra sigurnom i prijateljskom zemljom te odredištem koje daje kvalitetnu uslugu za novac, autentičnost, iskustvo i održivost, ali i mogućnosti za luksuznije odmore te otkrivanje lokacija gdje su snimani poznati filmovi ili serije, što sve turisti iz UK i traže. Mnogi mediji, ali i turistički profesionalci u svojim istraživanjima odredišta gdje će Britanci rado putovati u 2026. spominju i porast želja za putovanjima u neistražene destinacije, pri čemu iz Hrvatske spominju primjer otoka Visa.

Očekuje se da će britanski turisti u 2026. više putovati i u egzotične i daleke destinacije, poput SAD-a, Japana, Maldiva, Tajlanda, ali su im Europa, posebice mediteranski ‘klasici’, kako ih nazivaju, i dalje najtraženija odredišta (Španjolska, Grčka, Italija, Portugal, Hrvatska, Albanija i druge).

Sve jači utjecaj novih tehnologija

Prema turističkim trendovima iz UK, ali i globalno, ističe se sve veći utjecaj novih tehnologija na promjenu ponašanja i potražnju turista, posebice umjetne inteligencije (AI), oko čega će biti razgovora i na mnogim predavanjima na WTM London, uz poruke da su brojke i rast u turizmu važni i poželjni, ali da taj rast treba pretvoriti u održiv uz digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju što sve više utječe na planiranje i strategije u turizmu.

Nove tehnologije ‘preuzimaju’ veliki udio u svjetskom turizmu, posebice u rezervacijama i prodaji, kontaktima s partnerima i turistima-kupcima i drugima, video sadržaji su sve važniji u procesu donošenja odluka putnika, kao i podaci i zaštita, što su i teme koje su na ovogodišnjem WTM London objedinjene zajedničkim nazivnikom “Preispitivanje putovanja u svijetu koji se mijenja” u sklopu koje će sudionici podijeliti saznanja o tome kako se putovanja i turizam razvijaju.

Uz to, nastavlja se i veliki utjecaj i rasta cijena hotela, prijevoza i drugih usluga na turističku potražnju, a sve će to, kao i primjena i razrada održivih politika biti i teme razgovora mnogih ministara i drugih turističkih dužnosnika na tradicionalnom ministarskom summitu u sklopu WTM-a u suradnji sa svjetskom turističkom organizacijom UN Tourism.