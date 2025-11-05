Hrvatska tvrtka na sajmu u Kölnu svojom tehnologijom iznenadila posjetitelje

Tvrtka Arctic iz Rijeke na međunarodnom je sajmu FSB 2025, održanom od 28. do 31. listopada u Kölnu, predstavila svoju inovativnu tehnologiju New Age of Ice Rinks – klizalište s pravim ledom u koje su integrirani LED RGB digitalno upravljivi elementi.

Posjetitelji iz cijeloga svijeta – od Kanade i Kolumbije, preko europskih zemalja, sve do Novog Zelanda, ostali su zatečeni činjenicom da je riječ o pravom ledu, a ne o umjetnoj podlozi.

“Ono što nas je najviše oduševilo bio je trenutak kada su posjetitelji shvatili da je led pravi. Neki su ga morali dotaknuti da se uvjere. Ove godine primijetili smo i da sve više ljudi razumije naših inovativnih ice rinkova. Mnogi su nam se vratili nakon prošlog sajma s konkretnim pitanjima i prijedlozima za suradnju“, rekao je Denis Ventin, prokurist tvrtke Arctic.

Na sajmu postavili potpuno funkcionalno klizalište

Arctic je u sklopu svojeg štanda na sajmu postavio potpuno funkcionalno klizalište s pravim ledom, opremljeno LED RGB ogradom sa svjetlećim rukohvatom, digitalnom LED mrežom i integriranim LED ekranima.

Taj sustav je posebno zanimljiv jer omogućuje prikaz animacija i vizuala koji se projiciraju izravno ispod sloja leda, stvarajući impresivan vizualni doživljaj. Promjena sadržaja odvija se u stvarnom vremenu, od logotipa i grafika do prigodnih animacija, i to u svega nekoliko minuta. Uz New Age of Ice Rinks liniju proizvoda, Arctic je predstavio i Rolly park, poligon za rolanje, te drvene sklopive kućice.

“Drago nam je vidjeti da ljudi sve više prepoznaju potencijal koncepta New Age of Ice Rinks te da se postupno mijenja percepcija klizališta. Posjetitelji su sve svjesniji potrebe za inovacijom i novim pristupom u ovoj industriji. Posebno nas veseli što se, sve više prepoznaje i potencijal naših Rolly parkova te drvenih sklopivih kućica, koje su izazvale velik interes kao atraktivna i funkcionalna rješenja za sve sezonske i zabavne sadržaje i evente“, istaknuo je Ventin.

Važan korak za pozicioniranje na međunarodnom tržištu

Sudjelovanje na sajmu FSB 2025 u Kölnu predstavlja važan korak, kako za Arctic, tako i za Hrvatsku kada je u pitanje pozicioniranje na međunarodnom tržištu zabavnih i sportskih sadržaja.

Interes i povratne informacije posjetitelja dodatno potvrđuju status tvrtke kao inovativnog proizvođača s jasnom vizijom razvoja novih koncepata klizališta i pratećih rješenja.