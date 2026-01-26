Hrvatska tvrtka osvaja svijet izradom luksuznih klizališta. Prvi su donijeli pravi led u pustinju, a napravili su klizalište i za Christiana Ronalda

Natko Bošnjak, osnivač i sada generalni menadžer za Bliski istok, još je 2011. godine, nakon iskustva u održavanju leda za hokejaške klubove i sportska događanja, prepoznao potencijal i rastući trend klizališta i zimskih atrakcija na trgovima i manifestacijama diljem Europe. Upravo tada pokrenuo je brend Ice Wonderland.

U počecima to je bio sezonski posao vezan uz klizališta, no danas Ice Wonderland proizvodi, izvozi i postavlja klizališta i ledene parkove tijekom cijele godine u više od 30 zemalja svijeta. Iza registriranog trade marka Ice Wonderland u Hrvatskoj stoje dvije tvrtke – NB7 Industry d.o.o. i Wonderland Factory d.o.o.

Njegova supruga Rahela Bošnjak, također je dio tvrtke od njezinog osnivanja, a 2024. preuzela je ulogu generalne menadžerice za europsko tržište te nastavlja voditi uhodano poslovanje, dok je Natko od 2024. preuzeo ulogu generalnog menadžera za Bliski istok. Tijekom posljednjih 12 godina radili su na više od 800 projekata.

“Sav prihod tvrtke, osim operativnih troškova, iz godine u godinu ulagali smo u razvoj poslovanja, vrhunsku kvalitetu opreme i strojeva, edukaciju radnog kadra te otvaranje novih tržišta. Prvih godina bili smo fokusirani na Hrvatsku, zatim smo se proširili na Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Kako je tvrtka rasla i izlazila na strana tržišta, rastao je i opseg posla, a investicije su postajale sve veće. Otvorili smo logističko-proizvodni centar u kojem posljednje četiri godine sami proizvodimo klizališta i ledene parkove te ih pretežno izvozimo u inozemstvo.”

Privatno klizalište za Christiana Ronalda

“Radili smo u gotovo svim europskim zemljama, a u posljednje dvije godine napravili smo iskorak prema Bliskom istoku, s projektima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. Strateški planovi uključuju daljnji rast, širenje na nova tržišta te realizaciju velikog broja novih projekata. Sve dijelove klizališta proizvodimo sami, osim rashladnih sustava (chillera), čija bi proizvodnja zahtijevala značajna ulaganja, ali bi ujedno otvorila vrata još većim i kompleksnijim projektima, za koje već sada imamo upite. Upravo ulazak u taj segment dio je naših strateških planova.”

Najveći izazov svakako je sezonalnost – oko 70 % posla odvija se unutar dva do tri mjeseca, zbog čega smo se strateški usmjerili na projekte koji su dugoročno isplativi. Tu su i vremenski uvjeti pa uvijek moramo biti spremni na nagla zatopljenja ili primjerice, obilne snježne padaline.

Privatno klizalište koje smo radili za Cristiana Ronalda donijelo nam je veliku međunarodnu vidljivost. Objave i videi Georgine Rodriguez s obitelji postali su viralni, a naše klizalište pojavilo se i u Netflixovoj seriji I Am Georgina, čime je Ice Wonderland prikazan u više od 130 zemalja svijeta.”

Ice Wonderland na tržištu Saudijske Arabije

“Nakon toga, u proljeće 2025. godine, realizirali smo klizalište u Coca Cola Dubai Areni, gdje smo u roku od 48 sati morali napraviti led za mjuzikl na ledu, a potom ga u samo 24 sata demontirati. Nakon uspješno odrađenog projekta postali smo prepoznati kao pouzdan i odgovoran partner, što nam je otvorilo vrata daljnjim projektima u UAE-u.

Coca Cola Dubai Arena

Također, jedna smo od rijetkih hrvatskih tvrtki koja je kao strani poslovni subjekt uspjela otvoriti entertainment tvrtku u Saudijskoj Arabiji. Riječ je o jednom od naših najvećih i najzahtjevnijih projekata, u koji smo odlučili strateški investirati. Radi se o najvećem zabavno-kulturnom outdoor parku u Saudijskoj Arabiji, projektu od nacionalne važnosti Global City Dammam, koji na jednom mjestu okuplja sve najbolje iz svijeta.

Ice Wonderland dio je europskog paviljona, kao tvrtka koja je sinonim za zabavu i advente u Europi, a posebno smo ponosni što smo prvi koji su donijeli pravi led u pustinju. Projekt je bio iznimno zahtjevan, ali je dodatno učvrstio poziciju našeg brenda, za koji danas interes pokazuju i ozbiljni investitori. Trenutno smo ograničeni razvojnim, financijskim i operativnim kapacitetima, no aktivno radimo na dodatnim ulaganjima kako bismo mogli realizirati sve projekte koji nam se otvaraju.”

Prije pet do šest godina, još u vrijeme pandemije, Natko i Rahela Bošnjak počeli su razvijati podbrend luksuznih i privatnih klizališta, kao odgovor na ograničenja javnih klizališta.

“Pokazalo se da je to bila izuzetno dobra poslovna odluka. Danas postavljamo premium i luxury klizališta za elitne resorte i marine u Europi i UAE-u. Riječ je o jednoj od rijetkih entertainment aktivnosti koja jednako privlači sve generacije, pruža jedinstven doživljaj i potiče dodatnu potrošnju u resortima i ugostiteljstvu. Uz samu ledenu infrastrukturu, organiziramo i kompletan zabavni program na ledu.”

Postavljanje najvećeg klizališta u regiji

“Vrijeme montaže ovisi o veličini klizališta, zahtjevima klijenta i samom terenu. U Dubai Areni klizalište smo montirali u manje od 48 sati, dok smo ove godine u Varaždinu, gdje smo postavili najveće klizalište u regiji površine 1.900 m², posao završili u svega desetak dana, što je iznimno kratko vrijeme za takvu kvadraturu. Manji projekti montiraju se u roku od tri do pet dana, adventska klizališta oko sedam dana, dok velika sportska klizališta u dvoranama mogu zahtijevati i nekoliko tjedana rada.

Ledeni park Varaždin

Ice Wonderland je danas prepoznatljivo ime, a reference projekata koje smo realizirali govore same za sebe. Kredibilitet smo gradili godinama, pa velik dio klijenata dolazi putem preporuka. Primjerice, Dubai Arena bila je ključna odskočna daska za to tržište, budući da zahtjevnija lokacija u tom dijelu svijeta gotovo da ne postoji.”

Tvrtka je radila klizalište i za Netflixovu seriju.

“Riječ je o seriji ‘I Am Georgina‘, koja prikazuje svakodnevicu jednog od najpoznatijih parova na svijetu. Serija je snimana 2023., a emitirana 2024. godine, što nam je omogućilo da se pravovremeno pripremimo na veliki interes koji je uslijedio. U seriji se pojavljuje i naša pingvin-maskota, koja s Georginom Rodriguez kliže i pomaže djeci u njihovim prvim klizačkim koracima.”

Izazovi i planovi za budućnost

“Dugoročne suradnje i projekti danas su u najvećem fokusu Ice Wonderlanda, čime se postupno odmičemo od sezonalnosti i razvijamo cjelogodišnje usluge. Projekt koji smo upravo otvorili u Saudijskoj Arabiji među prvima je koji se odmiče od sezonalnosti poslovanja te će biti otvoren od jeseni do ljeta.

Najveći izazov poslovanja je stabilan rast, odnosno pronaći ravnotežu između rasta tvrtke i očuvanja kvalitete, bez izlaganja tvrtke prevelikom riziku. Trenutno imamo situaciju velike potražnje za našim klizalištima i entertainment konceptu koji nudimo, ali i ograničenosti naših internih kapaciteta.

U 2025. morali smo odgoditi neke suradnje kako nam kvantiteta ne bi bila iznad kvalitete. Međutim graditi brend, a onda stopirati njegov rast je pomalo kontradiktorno pa u projekte za 2026. i 2027. koji su nam u najavi trenutno vodimo razgovore i za investicijske mogućnosti kako bismo osigurali stabilan rast, isporuku kvalitete i svega onoga sto Ice Wonderland brend predstavlja te dugoročnu stabilnost.”

“Kada je riječ o prihodima, Ice Wonderland Hrvatska imao je sa povezanim društvima oko 1.200.000 eura, a 2025. – prema prvim procjenama 1.500.000 eura. Što se tiče Ice Wonderland Middle East on je službeno aktivan od ožujka 2025. tako da nećemo imati potpune brojke. Međutim po prvim pokazateljima u iznimno kratkom vremenskom periodu približit ćemo se brojkama koje imamo na ovom tržištu. Entertainment je općenito industrija s najbržim rastom pogotovo na Middle East, ali i europskom tržištu tako da vjerujemo da će i naše poslovne brojke biti takve.”

Coca Cola Arena Dubai