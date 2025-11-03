Hrvatska u pokretu: Što se sve radi i planira raditi u Istri?

O velikim projektima koji mijenjaju prometnu sliku Istre, od modernizacije željeznice i izgradnje pulskog lukobrana do nastavka radova na istarskom ipsilonu, razgovaralo se u ponedjeljak na konferenciji Hrvatska u pokretu koja je održana u Puli u organizaciji Glasa Istre.

Otvorenje druge cijevi tunela Učka označilo je važnu prekretnicu u prometnoj povezanosti Istre, jer dvije potpuno funkcionalne cijevi znače brži, sigurniji i protočniji promet, a time i snažniju povezanost Istre s ostatkom zemlje, rekao je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.

Ocijenio je kako je to projekt koji je doslovno i simbolično otvorio nova vrata razvoju cijelog poluotoka.

Punionica za vlakove u Puli

Govoreći o modernizaciji istarskih željeznica, on je rekao kako HŽ Putnički promet kroz projekt vrijedan više od 21 milijun eura ulaže u razvoj baterijskih i elektrobaterijskih vlakova i uspostavu punionica, a jedna od njih bit će postavljena u Puli.

“Najveći investicijski ciklus u Istri događa se na moru. Hrvatska danas prolazi kroz pravu renesansu pomorske infrastrukture, s ulaganjima vrijednim 500 milijuna eura, a Istarska županija pritom zauzima važno mjesto”, rekao je Tušek.

Spomenuo je rekonstrukciju i dogradnju lukobrana u Puli vrijednu 21,5 milijuna eura, koja se sufinancira europskim sredstvima kroz CEF program, kao i izgradnju sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina kod Rovinja vrijednu osam milijuna eura, dok se u Novigradu provodi projekt izgradnje luke Dajla-Belveder, vrijedan 7,5 milijuna eura.

Istarski ipsilon postat će istarski iks

Istarski župan Boris Miletić naglasio je kako su prioriteti Istre izgradnja istarskog iksa, jačanje zračnog i željezničkog prometa, kao i pojačani pomorski promet.

“Prometna infrastruktura temelj je svakog gospodarskog i društvenog razvoja, a u Istri je to posebno vidljivo jer se radi o regiji u kojoj se ostvaruje trećina turističkog prometa u Hrvatskoj”, rekao je.

Govoreći o cestovnoj infrastrukturi, Miletić je kazao da je nakon planiranog završetka istarskog ipsilona početkom 2027. godine, u planu njegova nadogradnja u istarski iks što podrazumijeva dodavanje dva dodatna traka u svakom smjeru na dionici čvor Žminj-autocesta A8 istarskog ipsilona – Labin, uključujući izgradnju mosta Raša.

“Predložena trasa koja povezuje središnju Istru s Labinom predviđena je u prostornom planu Istarske županije, čime se potvrđuje njezin status ključnog projekta za daljnji razvoj županije”, rekao je Miletić.