Hrvatska u top 10 svjetskih izvoznika nogometaša. Gdje ih izvozimo najviše?

U 135 vodećih stranih liga trenutačno je 855 hrvatskih nogometaša. Zahvaljujući tome, Hrvatska se nalazi u top 10 država – izvoznika nogometaša. Većina je u državama u okruženju, no ima ih i u najjačim europskim ligama.

Unatoč samo 3,8 milijuna stanovnika, Hrvatska je u top 10 država koje izvoze nogometaše. Analiza CIES Football Observatoryja za 2025. godinu otkriva gdje ih najviše “izvozimo”.

Najveći izvoznik nogometaša u svijetu je Brazil. Prema izvještaju CIES-a koji prati 135 svjetskih liga, Brazil ima 3020 nogometaša u prvim momčadima navedenih liga.

U odnosu na broj stanovnika, Hrvatska druga

Slijede Francuska (2293), Argentina (2171), Engleska (1510), Španjolska (1106), Njemačka (1095), Kolumbija (1077), Nigerija (926), Srbija (915) i Hrvatska (855). Hrvatska je tu uvjerljivi lider prema kriteriju broja izvezenih nogometaša po stanovniku. Uz izuzetak Srbije (6,6 milijuna), sve druge države s popisa su mnogoljudne i imaju od 49 milijuna stanovnika (Španjolska) pa do preko 200 milijuna (Nigerija i Brazil).

To znači da na 4500 hrvatskih građana dolazi jedan koji igra nogomet u inozemstvu, dok u primjerice Brazilu dolazi jedan na svakih 70.000 građana. Bolji omjer od toga ima samo Crna Gora. U njoj jedan nogometaš u inozemstvu dolazi na 3200 stanovnika.

Igranje u stranim klubovima cilj je i nogometaša iz drugih država u okruženju, no to ih je postiglo manje od onih iz Hrvatske (i Srbije). Italija ima tek 413 nogometaša u inozemnim ligama, no vjerojatno zbog toga što i sama ima relativno veliku i uspješnu ligu. Bosna i Hercegovina ima ih 383, Austrija 372, Slovenija 254, Crna Gora 196, Mađarska 186, a Sjeverna Makedonija sa 182 zatvara listu top 50 država – nogometnih izvoznika.

Najviše hrvatskih igrača u Sloveniji

Još zanimljivije je u koje države nogometaši idu. Kad je u pitanju Hrvatska, najpopularnije su naravno europske lige u kojima su hrvatski nogometaši sedmi po prisutnosti. Tu ih igra 827 od 855, što će reći da tek mali broj hrvatskih nogometaša iz jasnih razloga kvalitetnog europskog nogometa i dobrih financijskih prilika završi na drugim kontinentima.

No, više od polovice nogometaša Hrvatska izveze u obližnje susjedstvo. Najviše ih je u Sloveniji – njih čak 345. U Bosni i Hercegovini igra 171. Na trećem mjestu je Italija, no ona se ipak ubraja u države sa snažnim ligama. U njoj ih je 63. Slijede Rumunjska (54), Poljska (46), Mađarska (44), Austrija (37), Njemačka (36) i Cipar (33). Top 10 zatvara Turska u kojoj je 31 hrvatski igrač. U top 20 vrijedi istaknuti još Englesku na 17 mjestu s 19 hrvatskih igrača i Španjolsku na 19. mjestu s njih 18.

U Hrvatsku dolaze i strani igrači. CIES je u svojoj analizi prikazao samo podatke o igračima iz 10 država koje imaju najviše igrača u inozemstvu. Ti podaci otkrivaju kako su u Hrvatskoj 24 igrača iz Španjolske, 42 igrača iz Njemačke (dio vjerojatno ima hrvatske korijene, op.a.), Nigerije (30 igrača) i Srbije (36 igrača). U ostalih pet država s najviše igrača u inozemstvu Hrvatska nije među top 20 država u kojima igraju.