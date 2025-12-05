Hrvatska ulaže dvije milijarde eura u opremanje vojske, dio će dobiti Končar i Đuro Đaković

Hrvatska će uložiti više od dvije milijarde eura u modernizaciju vojske. U planu je nabava novih tenkova, samohodnih haubica, teških terenskih kamiona i protudronskih sustava. U nabavi će sudjelovati i hrvatske tvrtke Končar – Digital i Đuro Đaković Specijalna vozila.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluke o provedbi četiri velika ulaganja u modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Riječ je o opremanju Hrvatske vojske najnaprednijim sustavima u području protudronske borbe, topništva, oklopno-mehaniziranih sposobnosti i logističke potpore, ukupne vrijednosti više od dvije milijarde eura. Odluke uključuju isporuke 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2, 420 teških terenskih kamiona Tatra T-815-7, koji se financiraju kroz EU instrument SAFE, te četiri protudronska sustava koja se financiraju iz proračuna Ministarstva obrane.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je riječ o najvećem iskoraku u modernizaciji Hrvatske vojske u posljednjih nekoliko desetljeća te istaknuo da opremanje izravno jača sigurnost građana i sposobnosti Hrvatske u sklopu NATO ciljeva sposobnosti. Posebno je naglasio važnost sudjelovanja hrvatskih tvrtki, uključujući Končar – Digital i Đuro Đaković Specijalna vozila, zajedno s brojnim domaćim dobavljačima, što osigurava razvoj nacionalne industrijske i tehnološke baze i otvaranje novih radnih mjesta.

Končar – Digital će proizvoditi poljske protudronske sustave

SKYctrl-ov protudronski sustav; Foto. SKYctrl

Zbog rastućih sigurnosnih prijetnji i sve intenzivnije uporabe bespilotnih letjelica u modernim operacijama, Oružane snage Republike Hrvatske iskazale su potrebu za opremanjem s četiri protudronska sustava. U sklopu ovoga ulaganja nabavljaju se dva stacionarna sustava za zaštitu kritične vojne infrastrukture te dva mobilna sustava integrirana na vozila za potrebe brigade srednjeg pješaštva.

Ugovor će biti zaključen kroz petogodišnji Okvirni sporazum između Ministarstva obrane i hrvatske tvrtke Končar – Digital, koja će djelovati kao sistem integrator i proizvođač dijela opreme poljske tvrtke Advanced Protection Systems. Time se dio proizvodnje sustava SKYctrl premješta u Hrvatsku, što omogućava prijenos znanja, jačanje domaćih stručnih kapaciteta i dugoročno održavanje sustava. Vrijednost ulaganja iznosi 156,25 milijuna eura, a financira se iz državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2029. Prva faza projekta planira se do sredine 2027. godine.

Francuske haubice

Hrvatska vojska nastavlja modernizaciju topničko-raketnih postrojbi ulaskom u zajedničko opremanje sa saveznicama – Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom – kroz Francusku agenciju za naoružanje. U okviru ovoga ulaganja isporučuje se 18 samohodnih haubica CAESAR MK2 s pripadajućom opremom.

Opremljenost se razvija u dva segmenta. Osnovni dio uključuje haubice, dok dodatni uključuje sredstva za motrenje i akviziciju ciljeva, sustave upravljanja vatrom, sustave veze i prijenosa informacija, vozila veze, oklopna vozila i teretno-terenska vozila za prijevoz borbenih kompleta streljiva.

Vrijednost ulaganja iznosi 328, 09 milijuna eura, od čega se 301,59 milijuna eura financira kroz SAFE, a 26,5 milijuna eura osigurava se u državnom proračunu od 2026. do 2030. Okvirni sporazum za zajedničku nabavu haubica CAESAR MK2 bit će potpisan idućeg tjedna u Francuskoj. Rok isporuke je 2030. godina.

Samohodna haubica Caesar MK2

Njemački tenkovi uz kompenzaciju. Stare smo poslali Ukrajini

Radi modernizacije oklopno-mehaniziranih sposobnosti, Hrvatska vojska bit će opremljena s 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8, uključujući simulatore i logističku potporu s produženim jamstvom. Program opremanja provodi se kroz zajednički europski okvir pod vodstvom Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke, koje je ovlašteno sklopiti dopunu ugovora s tvrtkom KNDS Deutschland GmbH & Co. KG u ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Oružane snage prethodno su izradile taktičku studiju i iskaz potreba, čime su definirani operativni zahtjevi za sustav Leopard 2A8. Ministar Anušić naglasio je da Hrvatska vojska ovim ulaganjem dobiva najmoderniji borbeni tenk, što donosi bržu provedbu opremanja, niže troškove tijekom životnog ciklusa, veću interoperabilnost i dublju suradnju sa saveznicima.

Važno je da je Savezno ministarstvo obrane Njemačke uplatilo 144,80 milijuna eura kao kompenzaciju za tenkove, borbena vozila i streljivo koje je Hrvatska ustupila Ukrajini krajem 2024. godine, pri čemu je cijeli iznos namijenjen nabavi tenkova Leopard 2A8 i smanjuje ukupan financijski teret za Republiku Hrvatsku.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1,48 milijardi eura. SAFE financira 1,14 milijardi od 2026. do 2030., dok se 343,55 milijuna eura, koji se odnose na sredstva za pružanje usluge produženog jamstva, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a, osigurava u državnom proračunu do 2033. godine. Okvirni sporazum bit će potpisan idućeg tjedna u Njemačkoj, a isporuke tenkova očekuju se od 2028. do 2030.

Tatrine kamione će montirati Đuro Đaković

U cilju obnove voznog parka i povećanja logističke mobilnosti, Oružane snage Republike Hrvatske opremaju se s 420 teških terenskih kamiona Tatra T-815-7 u izvedbama 6 x 6 i 8 x 8. Opremljenost se provodi kroz zajednički okvirni sporazum sklopljen između ministarstava obrane Češke Republike, Slovačke Republike i Republike Hrvatske te tvrtke Tatra Defence Systems.

Završna montaža vozila i njihovo cjelokupno održavanje provodit će se u tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., čime se dodatno jača domaća obrambena industrija. Kamioni Tatra ispunjavaju sve NATO standarde balističke i protuminske zaštite, a koriste ih 21 država članica NATO-a. Vrijednost ulaganja iznosi 212,29 milijuna eura, financira se kroz SAFE, a opremanje se provodi između 2026. i 2030. godine.

Ukupna vrijednost svih ulaganja iznosi 2,18 milijardi s uračunatim PDV-om i ekonomskim uvećanjem cijena. Dodatna kompenzacija Njemačke u iznosu od 144,80 milijuna eura snižava ukupan neto trošak ulaganja na približno 2,04 milijarde eura.

Tatra 815-7 u 6×6 verziji. Hrvatska će nabaviti i 8×8 modele; Screenshot: Tatra-Daniel Karas/ YouTube