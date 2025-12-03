Hrvatska: Volkswagen lider u studenom zahvaljujući SUV-ovima, registrirana prva Pininfarina

Volkswagen je u studenom izbio na prvo mjesto ljestvice novoregistriranih automobila u Hrvatskoj, što može zahvaliti svojim crossover i SUV modelima. Registrirani su i prvi ovogodišnji Pininfarina i Cadillac.

Promocija Plus objavila je podatke o novoregistriranim automobilima u Hrvatskoj. Vodeća marka u studenom bila je Volkswagen, kojem je to četvrti mjesec na čelu ljestvice u ovoj godini. Zanimljivo je da ovaj put to duguje prvenstveno svojim crossover i SUV modelima. Koliko je tržište zainteresirano za takve modele pokazuje i činjenica da u njegova tri najprodavanija modela u studenom nisu ni Polo, ni Golf ni Passat. To su najmanji T-Cross, Tiguan i T-Roc.

Drugo mjesto u studenom drži Škoda (538 komada), treće Opel (329), a slijede Toyota (315), Suzuki (282), Renault (212), Hyundai (175) i Dacia (166). Top deset završavaju dvije premium marke: Audi (158) i BMW (123).

U top 10 modela čak osam crossovera i SUV-ova

Što se modela tiče, prvi put ove godine najprodavaniji je bio Volkswagen T-Cross s 218 komada. Očekivano slijedi Škoda Octavia sa 189 komada, što je njezin drugi najlošiji rezultat ove godine. Sljedeći modeli ponovno pokazuju ogromni interes tržišta za crossoverima i SUV-ovima. Suzuki Vitara treći je sa 136 komada, a slijede Opel Mokka (130), Suzuki SX4 (111), Volkswagen Tiguan (92) i Hyundai Tucson (92). Nakon “uljeza” Škode Scale (80) top 10 završava s Volkswagen T-Rocom (80) i Škodom Kamiq (78).

VW T-Cross je najprodavaniji automobil u Hrvatskoj u studenom; Foto: Volkswagen

Škoda je u prvih 11 mjeseci i dalje tržišni lider s 8797 komada, a blizu joj je jedino Volkswagen s točno 8000. Slijede Opel (5811), Renault (5150), Suzuki (4945), Toyota (3828), Dacia (3569), Hyundai (2880), Kia (2586) i Audi (2517).

Kinezi i dalje uzimaju udio na hrvatskom tržištu. Očekivani lider je Geely (70), drugo mjesto drži MG (48), a treće BYD (45). Za usporedbu, BYD-ev američki konkurent Tesla prodala je 38 automobila u studenom. Četvrti ‘Kinez’ je Omoda (33), peti Jaecoo (26), a šesti Forthing (12), Lynk & Co (5), Xpeng (4) i Leapmotor (3).

Električna Pininfarina

Što se luksuznih modela tiče, u studenom je registrirana prva ovogodišnja Pininfarina. Nije navedeno o kojem se točno modelu radi, no navodi se kako je električni. S obzirom da model Batista dijeli tehnologiju s Rimac Neverom, odnosno pogonski sustav i šasiju, nije isključeno da je u vlasništvu Mate Rimca ili njegove tvrtke iako od njih nismo dobili potvrdu te informacije. I drugi modeli Pininfarine, Pura Vision Concept i B95 također su električni. Registriran je i jedanaesti ovogodišnji Bentley, jedini u studenom.

Registriran je i prvi ovogodišnji Cadillac, vrlo rijetka pojava na hrvatskim cestama.

U dosadašnjem dijelu 2025. godine i dalje je najviše novih benzinaca (47,8%), koje slijede hibridi (36,6%). Dizelaši drže tek 11,9 posto, primarno zbog toga jer ih dio marki uopće ne nudi. Plin drži 1,9 posto isključivo zaslugom Dacie i u manjoj mjeri Renaulta. Struja mu se približila s 1,8 posto novih modela. Lideri u tom području su Tesla, BYD, Volkswagen i Ford.

Vodeća regija po broju novoregistriranih automobila je Zagrebačka (uključuje Zagreb i Zagrebačku županiju). U njoj je registrirano 43 posto svih automobila u Hrvatskoj. Slijede Splitsko-dalmatinska, Istarska i Primorsko-goranska županija.