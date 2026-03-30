Hrvatske ceste najavile natječaj za cestu između Stobreča i Dugog Rata vrijednu 149,8 milijuna eura

Mjesec dana nakon što je Texo Melior s turskim partnerima dobio izgradnju ceste od Omiša prema Dugom Ratu, priprema se natječaj za nastavak gradnje te obilaznice prema Stobreču kod Splita. Procedura oko prvog natječaja trajala je više od godine i pol dana.

Hrvatske ceste najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju dionice ceste između TTTS-a u Stobreču i Dugog Rata. Riječ je o dugo očekivanoj cesti koja je dio obilaznice od Solina do Omiša. Navedena dionica gradit će se sjeverno od postojeće magistrale, odnosno iznad obalnih mjesta. Od Splita do Krila Jesenice imat će četiri trake, a od Krila Jesenice prema Omišu dvije. To će omogućiti bržu vožnju nego na donjoj cesti koja prolazi kroz brojna mjesta te pozitivno utjecati na njezino prometno rasterećenje i sigurnost.

Procijenjena vrijednost posla iznosi 149,8 milijuna eura plus PDV, a trajanje ugovora 42 mjeseca. Projekt je sufinanciran EU sredstvima.

Zapadnu dionicu dobili Texo Melior i turske tvrtke

Kriteriji za izbor izvoditelja su cijena za koju se dodjeljuje 80 bodova i duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za koju se dodjeljuje 20 bodova. Tvrtke ili zajednice ponuditelja koje će se javljati na natječaj u posljednje tri godine moraju imati najmanje 149,8 milijuna eura prihoda. U posljednjih 10 godina moraju imati najmanje 75 milijuna eura izgrađenih državnih ili županijskih cesta, izgradnju najmanje jednog mosta dugog barem 250 metara te izgradnju najmanje jednog tunela dužine barem 250 metara. Moraju imati i iskustvo izvođenja najmanje 1.500 metara armiranobetonskih pilota promjera 120 cm te radove na prometnom opremanju i napajanju pri izgradnji ili rekonstrukcije državne ceste koja sadrži tunel vrijedne bar milijun eura. U posljednjih šest mjeseci ne smiju u kontinuitetu biti u blokadi duže od 10 dana.

Državna cesta D8 ide uz obalu (označena crnom bojom). Nova cesta između Splita i Omiša ići će iznad nje. Prošlog mjeseca izabrani su izvoditelji crvenog dijela ceste od Dugog Rata do završenog dijela omiške obilaznice, dok se sada najavljuje natječaj za zeleni dio; Screenshot: Youtube kanal Na hrvatskim cestama

Forbes Hrvatska još u lipnju 2024. godine izvještavao je o natječaju za izgradnju dionice ove ceste zapadno od Dugog Rata. Procijenjena vrijednost te, znatno kraće ali vrlo složene dionice iznosila je 87 milijuna eura plus PDV. Provođenje natječaja se produžilo, pa je pobjednik objavljen tek prošlog mjeseca. Navedeni posao dodijeljen je cavtatskoj tvrtki Texo Melior i turskim tvrtkama Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi i Özdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret. Njihova ponuda bila je vrijedna 84,70 milijuna eura plus PDV.

Texo Melior odradit će 38,65 posto posla, i to preostale radove na izgradnji brze ceste. Turske tvrtke odradit će 60 posto posla, i to dio radova na izgradnju tunela i objekata, na izgradnji brze ceste te dio radova na izvedbi pilona. Dalekovod će kao podizvođač odraditi 1,34 posto radova, odnosno radove na rekonstrukciji energetskih vodova visokog napona.

Na natječaju su sudjelovali još zagrabačka podružnica Strabaga s ponudom vrijednom 109,25 milijuna eura plus PDV, sarajevski Euro-Asfalt s ponudom vrijednom 90,70 milijuna eura plus PDV te China Road and Bridge Corporation s ponudom vrijednom 84,92 milijuna eura plus PDV. Prve dvije ponude proglašene su neprihvatljivima jer su premašile procijenjenu vrijednost, dok je treća izgubila zbog samo 220 tisuća eura skuplje ponude.