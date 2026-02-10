Hrvatske farmaceutske tvrtke prvi put zajedno na sajmu WHX Dubai

Hrvatski proizvođači medicinske opreme, lijekova, vitamina i dodataka prehrani, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, od 9. do 12. veljače prvi put se predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu na međunarodnom sajmu World Health Expo – WHX Dubai.

Među više od 4.800 izlagača iz 180 zemalja su i hrvatske tvrtke Klimaoprema, Apimel, Yasenka i Apipharma, a očekuje se dolazak oko 270.000 stručnih posjetitelja iz cijelog svijeta.

“HGK kontinuirano podržava nastupe svojih članica na ovakvim i sličnim gospodarskim susretima, kako bi dobile pregled tržišnih kretanja, predstavile svoja proizvodna rješenja te se povezale s novim potencijalnim partnerima. Sajam ima posebnu vrijednost zbog izravnih kontakata koji omogućuju predstavljanje proizvoda uživo, razmjenu iskustava, praćenje najnovijih trendova u farmaceutskoj industriji te upoznavanje novih tehnologija i tehnoloških rješenja“, izjavila je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Zajednički nastup domaćih tvrtki na prestižnom sajmu lijekova, medicinske robe široke potrošnje, dijagnostike i IT rješenja organiziran je na inicijativu Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK.

“Nastup u sklopu nacionalnog štanda omogućuje tvrtkama veću vidljivost i prepoznatljivost, a samim tim i bolje prodajne rezultate. Imala sam prilike osobno tome svjedočiti kao posjetitelj sajma. Vjerujem da će pozitivna iskustva hrvatskih izlagača, koji po prvi put sudjeluju u sklopu nacionalnog štanda, motivirati članice na sudjelovanje iduće godine. Sajam u Dubaiju prilika je za širenje na nova tržišta, upoznavanje s novostima farmaceutskih proizvođača i ostvarivanje poslovnih odnosa s tvrtkama iz čitavog svijeta”, ističe Diana Percač, predsjednica Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK.

Klimaoprema je dugi niz godina prisutna na ovom sajmu, koji je do ovogodišnjeg izdanja bio poznat pod nazivom Arab Health. Tvrtka od 2018. ima ured u Dubaiju, zadužen za ugovaranje i izvođenje projekata na Bliskom istoku, ponajprije u segmentu bolnica, operacijskih dvorana i laboratorija.

“Ove godine prvi put izlažemo u sklopu nacionalnog štanda, zajedno s renomiranim hrvatskim tvrtkama s kojima imamo i partnerske odnose. Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HGK dodatno potvrđuje ozbiljnost i kvalitetu našeg rada te omogućuje razmjenu kontakata i iskustava s drugim izlagačima. Posebno nam je važno susresti postojeće kupce i predstaviti im novitete, ali i upoznati potencijalne partnere koji nas, uz podršku HGK, prepoznaju kao pouzdanog proizvođača“, kazala je Helena Hrastnik, direktorica ureda Klimaopreme na Bliskom istoku.

Yasenka, jedna od vodećih kompanija u Hrvatskoj u proizvodnji lijekova, kozmetike i dodataka prehrani, već devetu godinu zaredom sudjeluje na ovom sajmu.

“Zahvaljujući brojnim kontaktima koje smo uspostavili tijekom godina nastupa na WHX-u, razvili smo značajne poslovne odnose i probili se na inozemna tržišta u više od 30 zemalja. Vjerujemo da ćemo ovogodišnjim sudjelovanjem na nacionalnom štandu dodatno pridonijeti promociji i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, jačanju hrvatskog gospodarstva te posljedično značajnijem rastu zaposlenosti i zadržavanju mladih i visokoobrazovanih osoba u Hrvatskoj, osobito u područjima od posebne državne skrbi, gdje se i nalaze pogoni naše tvornice”, kaže Samo Koren, direktor marketinga i prodaje Yasenke.

Vrijednost izvoza hrvatske farmaceutske industrije (farmaceutski proizvodi i pripravci) u 2024. godini iznosila je 1,3 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 13,9 posto u odnosu na 2023., dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 63,7 posto. Nastavljen je trend povećanja vrijednosti i uvoza i izvoza farmaceutskih proizvoda u 2025., s tim da i dalje vrijednost uvoza farmaceutskih proizvoda i pripravaka značajno nadmašuje vrijednost izvoza. U ovoj djelatnosti u 2024. u Hrvatskoj je bilo zaposleno 6.154 osobe, što je povećanje od 3,2 posto u odnosu na godinu ranije.

Hrvatski nacionalni štand posjetio je Jasmin Devlić, generalni konzul RH u Dubaiju.

WHX Dubai, najveći svjetski sajam zdravstvenih proizvoda i usluga u Dubaiju, već više od 50 godina okuplja sve sektore iz zdravstvenog sustava – od proizvodnje lijekova i vitamina, do klimatizacijske opreme za bolnice i IT rješenja. Sajam nudi mogućnosti za nova partnerstva i pronalaženje investicijskih prilika u zdravstvu i pratećim industrijama.