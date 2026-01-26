Hrvatske i američke tvrtke razmotrile mogućnosti suradnje na izgradnji ratnog broda

Predstavnici vodećih američkih industrijskih kompanija održali su u ponedjeljak u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) sastanke s predstavnicima hrvatskih brodograditelja i njihovim dobavljačima o mogućnostima suradnje na izgradnji korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu, izvijestili su iz HGK.

Cilj je, kako su naveli u priopćenju, jačanje industrijske, tehnološke i gospodarske suradnje između Hrvatske i SAD-a u području obrambene i brodograđevne industrije.

“Projekt višenamjenske korvete za Hrvatsku vidimo ne samo kao nabavu vojne platforme, već i kao priliku za industrijski razvoj”, kazala je voditeljica Odjela za industriju HGK Tajana Kesić Šapić. Cilj im je, kako je rekla, uključivanje hrvatskih brodogradilišta i dobavljača u međunarodne lance vrijednosti, kao i prijenos tehnologije i otvaranje novih radnih mjesta visoke dodane vrijednosti.

Kesić Šapić je naglasila kako Hrvatska ima dugu tradiciju brodogradnje, visokoobrazovane inženjere i snažan IT i high-tech sektor. “To znači da imamo i znanje i kapacitete za sudjelovanje u složenim projektima poput izgradnje višenamjenske korvete”, istaknula je.

Jačanje hrvatskih kapaciteta

Na događanju su se predstavile američke tvrtke Leidos Gibbs & Cox, Lockheed Martin i GE Aerospace, koje su sudjelovale na B2B razgovorima s predstavnicima brodograditelja Uljanik, Brodotrogir, 3. Maj i Iskra Shipyard te njihovim dobavljačima.

Iza Leidosa je, kako se navodi u priopćenju, više od 100 godina iskustva i sedam tisuća plovila koje je izgradila njihova podružnica G&C Design. Opskrbljuju više od 16 mornarica diljem svijeta.

“Ovaj program je puno više od izgradnje brodova, radi se o gradnji hrvatskih kapaciteta koji traju”, rekao je globalni potpredsjednik Leidosa za dizajn brodova Bill Cowardin. Izgradnjom višenamjenskih površinskih plovila u hrvatskim brodogradilištima, s hrvatskim radnicima i dobavljačima, kako je kazao, pomažu revitalizirati nacionalnu brodogradnju te za generacije koje dolaze stvoriti visoko kvalificirana radna mjesta čije trajanje nadilazi okvire jednog programa.

Bojnik Phil Wong, časnik za bilateralne poslove u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu, Vojna grupa Hrvatska, istaknuo je da SAD i Hrvatska imaju dugotrajnu suradnju kao NATO saveznici, uz značajnu povijest u zajedničkom radu na dijeljenim sigurnosnim izazovima.

“Naše su snage bile rame uz rame u zahtjevnim okruženjima, trenirale zajedno u značajnim vježbama, gradeći tako interoperabilnost koja je ključna za našu kolektivnu obranu. Ovo partnerstvo ide iznad naših vojnih kapaciteta. Suradnja Ratne mornarice SAD-a i hrvatskih brodogradilišta je dugogodišnja i postojana, a oslanja se na vašu kvalificiranu radnu snagu za ključna održavanja i popravke”, rekao je napominjući kako prijedlog dizajna korvete od strane SAD-a produbljuje to partnerstvo.

“Takva direktna potpora naporima za modernizaciju Hrvatske ratne mornarice čini obje naše zemlje sigurnijima, jačima i prosperitetnijima”, rekao je Wong.