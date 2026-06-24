Hrvatske i kanadske tvrtke dogovarale poslove, Orqa potpisala ekskluzivni sporazum

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa potpisala je ekskluzivni sporazum o partnerstvu s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems (RRS), kojim će proširiti proizvodnju svojih sustava i komponenti u Kanadi za potrebe kanadskog i međunarodnih tržišta.

Sporazum je potpisan tijekom Hrvatsko-kanadskog gospodarskog foruma u Torontu, održanog u sklopu službenog posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića Kanadi. Riječ je o partnerstvu koje bi trebalo dodatno ojačati hrvatsko-kanadsku gospodarsku suradnju te otvoriti prostor za zajednički razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju naprednih obrambenih tehnologija.

„Ovim Memorandumom o razumijevanju formaliziramo strateški okvir suradnje između tvrtki Orqa i Remote Robotics. Naš je cilj zajednički razvoj, proizvodnja i plasman naprednih obrambenih tehnologija, s posebnim naglaskom na besposadne sustave, protudronsku zaštitu te integraciju umjetne inteligencije u te sustave. Posvećeni smo tome da pomognemo našim saveznicima u izgradnji vlastitih obrambenih kapaciteta, a ovo partnerstvo je još jedan korak naprijed prema tom cilju”, izjavio je Ivan Jelušić, suosnivač Orqe.

Izvoz u Kanadu rastao 166 posto

Osim Orqe, na Hrvatsko-kanadskom gospodarskom forumu sudjelovali su predstavnici ukupno 37 hrvatskih i kanadskih tvrtki. Događanje je uz Hrvatsku gospodarsku komoru organiziralo i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi, a sve kako bi se omogućilo otvaranje novih poslovnih prilika na kanadskom tržištu.

“Kanada je zemlja s kojom imamo dugu povijest prijateljskih odnosa, a posljednjih godina vidimo da se to prijateljstvo sve snažnije pretvara u konkretne gospodarske rezultate. Lani je naš izvoz u Kanadu porastao za čak 166 posto, a Kanada je postala jedan od ključnih dobavljača energije za Hrvatsku izvan Europske unije. Vjerujem da će ovaj forum otvoriti nova vrata hrvatskim poduzetnicima”, poručila je potpredsjednica HGK-a Marina Rožić.

Jedna od hrvatskih tvrtki koja je već dugi niz godina prisutna na kanadskom tržištu je Infobip, koji je svoj ulazak u Kanadu svojedobno opisao kao ‘vrata prema sjevernoameričkom tržištu’.

“Iskustvo koje smo stekli kroz razvoj poslovanja u Sjevernoj Americi potvrđuje da Kanada prepoznaje inovativna tehnološka rješenja i dugoročna partnerstva. Upravo zato vidimo značajan prostor za daljnje jačanje suradnje između hrvatskih i kanadskih tvrtki. “, istaknuo je Mijo Soldin, dopredsjednik za telekom strategije i partnerstva u Infobipu.