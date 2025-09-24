Hrvatske kompanije pred izazovom i prilikom: Veća zastupljenost žena u upravama donosi potencijal za rast

Do 30. lipnja 2026. godine sve kompanije uvrštene na burze država članica Europske unije moraju osigurati da 40% upravljačkih pozicija ili 33% mjesta u upravnim odborima zauzimaju žene. Ta regulativa već je implementirana u hrvatski Zakon o trgovačkim društvima, a pred hrvatskim kompanijama sada je prilika za značajan iskorak.

Na važnost ovog procesa upućuje i istraživanje o ulozi žena u upravnim odborima multinacionalnih kompanija u Hrvatskoj dr. sc. Ive Ančić, rukovoditeljice brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska te članice Udruge hrvatskih liderica Leadyu, u čijoj je organizaciji istraživanje i predstavljeno.

Međunarodna iskustva pokazuju da uvođenje kvota daje rezultate – Norveška je još 2008. dosegla 40% žena u upravama, dok je Francuska već prestigla 45%. Hrvatska još uvijek bilježi oscilacije, no upravo to upućuje na važnost sustavne pripreme. Prema SELECTIO indeksu, od 2018. do 2024. bilježimo velike oscilacije. “Od gotovo 19%, pa pada ispod 12%, zatim rasta na rekordnih 22% u 2023., a potom ponovnog smanjenja na 19% u 2024. Broj kompanija bez ijedne žene u upravi raste, što dodatno pokazuje da se napredak ne odvija niti linearnim putem, niti željenom brzinom”, ističe Ančić.

Iako rezultati provedenog istraživanja u Hrvatskoj nisu potvrdili izravnu statističku povezanost između većeg udjela žena u upravi i boljih poslovnih rezultata, uočen je pozitivan trend. U razdoblju od šest godina, u pojedinim godinama kompanije sa više od 33% žena u upravi ostvarivale su bolje rezultate, što potvrđuje da je potencijal prisutan i da bi s većim uključivanjem mogao postati vidljiv i mjerljiv. To je u skladu s međunarodnim istraživanjima koja nedvojbeno potvrđuju da raznolikost na upravljačkoj razini pozitivno utječe na poslovne performanse.

Ipak, zabrinjava činjenica da veći udio žena u upravi ne znači i više žena na menadžerskim pozicijama, iako je to također, međunarodnim istraživanjima potvrđeno. “Nažalost, žene ne promoviraju žene, i to je nešto što me duboko razočaralo u mom istraživanju“, dodaje autorica istraživanja.

Uvođenje kvota 2026. godine sigurno će potaknuti promjene, no Ančić upozorava da one same po sebi nisu rješenje. “Dolazak kvota ne jamči promjenu. Nedostaje strukturirana edukacija i otvoreni dijalog“, ističe. Pitanje legitimnosti, odnosno percepcije žena kao stručnjakinja, a ne samo ispune kvote, bit će prema njezinim riječima, ključno za stvarnu ravnopravnost.

Većina ispitanika formalno odbacuje rodne stereotipe, ali oni u praksi i dalje oblikuju stavove i karijerne putanje. Žene imaju znatno pozitivnije stavove od muškaraca, dok muškarci i dalje češće izražavaju sumnju u rukovoditeljske sposobnosti žena.

Za multinacionalne kompanije koje posluju u Hrvatskoj ovo je prilika da „otključaju potencijal“ svojih timova. Uključivije upravljačke strukture donose veću inovativnost, bolju organizacijsku otpornost te stvaraju pretpostavke za održiv rast i konkurentnost na globalnom tržištu.