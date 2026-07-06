Hrvatske marine u Zadru, Sukošanu, Tribunju i Šibeniku dobit će novog vlasnika

Tvrtka D-Marin koja upravlja s 28 marina u devet država uključujući Hrvatsku promijenit će vlasnika nakon šest godina. Među njezinim marinama su i četiri u Hrvatskoj.

CVC Capital Partners je objavio da je sklopio ugovor o prodaji udjela fonda CVC Capital Partners VII u međunarodnom operateru premium marina D-Marinu, koji je vlasnik i četiri hrvatske marine. Kupac je investicijski fond InfraVia Capital Partners, jedan od vodećih neovisnih europskih društava za privatni kapital.

Vlasnika će na taj način promijeniti marina Borik u Zadru, marina Dalmacija u Sukošanu, marina Mandalina u Šibeniku i marina Tribunj u Tribunju. Prve tri u sklopu su D-Marina još dok je bio u turskom vlasništvu, dok je marina Tribunj akvizirana nakon što je CVC preuzeo D-Marin 2020. godine.

Imaju 28 marina i 12 brodogradilišta

D-Marin je danas vodeći operater premium marina u regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA). CVC je kroz šest godina poslovanje proširio s tradicionalnih tržišta – Turske, Hrvatske, Grčke i Ujedinjenih Arapskih Emirata – na Španjolsku, Italiju, Francusku, Maltu i Albaniju. Danas upravlja s 28 premium marina u devet država, koje godišnje opslužuju više od 50.000 korisnika i raspolažu s više od 14.300 vezova, uključujući više od 1.000 vezova za superjahte.

Tvrtka upravlja i s 12 profesionalnih brodogradilišta i servisnih centara, u kojima se godišnje servisira više od 2.500 jahti. Provođenjem značajnih ulaganja u digitalizaciju poslovanja, razvili su jednu od tehnološki najnaprednijih platformi za upravljanje marinama i korisničko iskustvo u industriji.

„Kada smo investirali u D-Marin, prepoznali smo tvrtku s golemim potencijalom. Nakon što smo okupili vrhunski menadžerski tim predvođen Oliverom Dörschuckom, pretvorili smo D-Marin iz skrivenog dragulja u nedvojbenog tržišnog lidera među premium marinama u Europi i široj regiji EMEA. Znatno smo proširili poslovanje diljem Mediterana, izgradili digitalno najnapredniju platformu u sektoru te stvorili kompaniju bez premca po veličini, korisničkom iskustvu i operativnoj izvrsnosti. Izuzetno smo ponosni na ono što smo zajedno postigli i vjerujemo da je D-Marin u jedinstvenoj poziciji za nastavak uspješnog