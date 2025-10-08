Hrvatske tvrtke na sajmu prehrambene industrije Anuga u Kölnu

Na međunarodnom sajmu prehrambene industrije Anuga, koji se održava u Kölnu, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) predstavlja se i 12 hrvatskih tvrtki, izvijestili su u srijedu iz HGK.

Hrvatske tvrtke po 10. put izlažu na zajedničkom štandu, a ove godine to su Pelagos Net Frama, Jadran tuna, Nutrifit Food, Solana Nin, Apimel, Vivita, Orgula grupa, Fanon, Kraš, Pekar Tomo, American Donut i Avem.

Direktorica Sektora za poljoprivredu HGK Jelena Đugum je istaknula kako nema boljeg kanala za predstavljanje proizvoda na globalnom tržištu od sudjelovanja na renomiranim sajmovima poput Anuge, koji je uz SIAL Paris, najveći sajam prehrambenih proizvoda u Europi.

“Uz povećanje produktivnosti domaće primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade, ne samo da možemo povećati samodostatnost u proizvodnji već možemo povećati i izvoz”, kazala je.

S obzirom da Hrvatska ima kvalitetne i inovativne proizvode prehrambene industrije, itekako postoji prostor za smanjenje velikog vanjskotrgovinskog deficita u segmentu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je u prošloj godini premašio 2,4 milijarde eura, istaknula je Đugum.

Nastup domaćih tvrtki na međunarodnim sajmovima i ove godine pomaže Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sredstvima iz Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

S oko 8.000 izlagača iz 110 zemalja i izložbenim prostorom od 290.000 četvornih metara “Anuga 2025” najveće je izdanje u povijesti ovog događaja, na kojem se očekuje više do 140.000 posjetitelja iz gotovo 200 zemalja. Sajam se održava od 4. do 8. listopada.

