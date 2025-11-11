Hrvatske tvrtke ostvarile značajan napredak u primjeni ESG načela

Hrvatske tvrtke ostvarile su značajan napredak u primjeni ESG načela u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu, istaknuto je u utorak na konferenciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham) “Održivost poslovanja uz ESG načela”, na kojoj je i ove godine Atlantic grupa ponijela titulu najuspješnijeg poduzeća u provedbi tih načela.

U sklopu inicijative “AmCham Hrvatska & Kearney ESG Champion 2025” po treći put je provedeno istraživanje o tome kako hrvatske tvrtke primjenjuju ESG u praksi, koje je pokazalo da su ostvarile napredak u svim promatranim segmentima.

ESG kriteriji (ESG – Environmental, Social and Governance) su nefinancijski pokazatelji koji se odnose na strategije i politike kompanija kada je riječ o okolišu, društvu i upravljanju, a prema riječima Marka Derče iz konzultantske kuće Kearney, napredak kod hrvatskih tvrtki je najuočljiviji u razvoju strategije i utjecaju na okoliš. U upravljanju te segmentu raznolikosti, jednakosti i uključivosti, koji se odnosi na zaposlenike, ima još prostora za poboljšanje, ali i tu se vidi napredak.

Inicijativa funkcionira i kao svojevrsno natjecanje, a kao najuspješnije poduzeće u Hrvatskoj u provedbi ESG načela i ove godine je proglašena Atlantic Grupa, a slijede je Končar i Arena Hospitality Group, od ukupno oko 60 članica AmChama koje su sudjelovale u istraživanju.

Administrativno rasterećenje poduzeća

Kako je rečeno na konferenciji, Europska komisija je krajem veljače predstavila Omnibus paket usmjeren na pojednostavljenje korporativnih pravila o održivosti i rasterećenje poslovanja. Prema tom prijedlogu, između ostalog, obveznici sveobuhvatnijeg izvještavanja o održivosti bila bi samo ona poduzeća koja u najvećoj mjeri utječu na društvo i okoliš, dok bi za oko 80 posto europskih poduzeća, malih i srednjih, to bilo na dobrovoljnoj bazi.

Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević je rekla da je analiza koju je proveo Mario Draghi pokazala da određene administrativne prepreke i količina regulative opterećuju poduzeća te narušavaju njihovu konkurentnost. Shodno tome se ulažu napori za smanjenje regulacije, olakšanje poslovanja i uštede, kako bi se poduzeća u većoj mjeri fokusirala na inovacije i zapošljavanje.

No, Ujević je poručila da, unatoč pojednostavljenju pravila o održivom izvještavanju, Komisija ne odustaje od zelenih ciljeva.

Prema riječima ravnateljice Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija Ane Zorić, cilj je za 25 posto smanjiti regulatorno opterećenje za svako poduzeće, pri čemu 35 posto za mala i srednja. “Komisija i Ministarstvo financija ostaju predani ciljevima održivosti, međutim ne želimo dovesti do toga da naši poduzetnici zbog toga budu manje konkurentni”, poručila je Zorić.

Rekla je da je Ministarstvu financija posebno važno osigurati podršku poduzetnicima kako bi implementirali održive modele financiranja i poslovanja.

Zorić je kazala da će do kraja godine dođi do izmjena Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u dijelu odgode izvještavanja o održivosti, dok će se tijekom iduće godine raditi i na smanjenju broja obveznika o izvještavanju, ovisno o tome kakav će zaključak na kraju donijeti Komisija odnosno Europski parlament.

Izvršna direktorica AmChama Andrea Doko Jelušić je izjavila kako je ESG tema koja već sada oblikuje regulatorni okvir i poslovne prakse te će u nadolazećem razdoblju imati još snažniji utjecaj na konkurentnost i održivost hrvatskog gospodarstva, dok je predsjednica Vijeća upravitelja AmChama Rina Musić naglasila kako AmCham već niz godina kroz svoje inicijative i preporuke ističe kako su održivost, transparentnost i odgovorno upravljanje temelj za uspjeh kompanija i dugoročnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.