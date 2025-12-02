Hrvatske vode kreću u izgradnju ustave Brodarci vrijedne 32,20 milijuna eura plus PDV

U pripremi je natječaj za petu etapu projekta vrijednog 32,20 milijuna eura plus PDV čiji je cilj zaštita od poplava u okolici Karlovca.

Hrvatske vode najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju ustave Brodarci.

Riječ je o dijelu većeg projekta čiji je cilj zaštita karlovačko-sisačkog područja od poplava koje su u tom području česte. Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. kilometru Kupe. Osnovna namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno rasterećenje toka Kupe prilikom velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i retenciju Kupčina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci došlo bi do plavljenja površina uz Kupu i Dobru koje je će se stoga zaštititi izgradnjom uspornih nasipa ili zaštitnih AB zidova.

Pregrada Brodarci, poprečni presjek; Screenshot: Dokumentacija natječaja.

Pregrada Brodarci peta je etapa ovog EU projekta i procijenjene je vrijednosti 32,20 milijuna eura plus PDV. Prva etapa bili su usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, druga nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, treća radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina, a četvrta ustava Šišljavić.

Kako bi se omogućio normalan protok Kupe za vrijeme gradnje, temeljenje pregrade Brodarci izvodit će se u tri faze.

Prilikom izbora izvoditelja radova glavni kriterij bit će cijena s 90 posto utjecaja, a sporedni trajanje razdoblja odgovornosti za otklanjanje nedostataka s 10 posto utjecaja.