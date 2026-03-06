Hrvatski duhani ugovorili novu proizvodnu sezonu na 1.900 hektara

Hrvatski duhani, tvrtka iz sastava BAT grupe, završila je ugovaranje nove proizvodne sezone u kojoj će kooperanti u sustavu Hrvatskih duhana rasaditi duhan na 1.900 hektara poljoprivrednih površina u četiri slavonske i podravske županije, izvijestili su u petak Hrvatski duhani.

I u novoj sezoni otkupa, kako se navodi, proizvođačima se osigurava stabilno okruženje za proizvodnju uz kontinuiranu podrška agronoma i zajamčen otkup cjelokupne proizvodnje, čime se potvrđuje dugoročna usmjerenost kompanije na razvoj domaće proizvodnje duhana.

“Hrvatski duhani ostaju fokusirani na stabilnost proizvodnje i dugoročno održiv odnos s proizvođačima”, izjavila je predsjednica Uprave Aleksandra Grigić napominjući kako su zadovoljni odazivom proizvođača za novu proizvodnu sezonu.

Njihov interes, kako je rekla, pokazuje da je proizvodnja duhana u Hrvatskoj stabilizirana i održiva.

“Nastavljamo pružati snažnu potporu proizvođačima u svim fazama proizvodnje duhana uz fokus na profitabilnost i konkurentnost te održivost domaće proizvodnje duhana“, poručila je Grigić.

Iz Hrvatskih duhana navode kako je u proizvodnji duhana postignuta znatno viša razina navodnjavanja od nacionalnog prosjeka. Sustavom kap po kap navodnjava se gotovo 40 posto ukupnih površina pod duhanom, dok je nacionalni prosjek navodnjavanih poljoprivrednih površina oko dva posto.

Također, u razdoblju od 2018. do 2025. proveli su jedan od najvećih investicijskih ciklusa u modernizaciju i automatizaciju proizvodnje, zahvaljujući kojem se danas više od 70 posto površina obere mehaničkim putem, što doprinosi većoj učinkovitosti, stabilnosti prinosa i smanjenju troškova rada.

Hrvatski duhani kontinuirano prate svoje kooperante kroz sve faze proizvodnje, potičući primjenu dobrih poljoprivrednih praksi i ESG inicijativa. Posebna pažnja posvećuje se poštivanju načela zaštite zdravlja i sigurnosti, pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja te odgovornom gospodarenju otpadom, uključujući povećanje recikliranja sjetvenih plitica i prazne ambalaže.

Kompanija dodatno podržava inicijative poput donacija zelene gnojidbe te sigurnog zbrinjavanja ambalaže regulatora rasta, čime se doprinosi očuvanju tla, zaštiti okoliša i održivosti proizvodnje, istaknuli su iz kompanije.