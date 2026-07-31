Hrvatski IT ulazi u eru konsolidacije. HSM pokazuje kako izgleda strategija dugoročnog rasta

Dok većina rasprava o IT industriji počinje i završava umjetnom inteligencijom, pravi izazovi tehnoloških kompanija su mnogo konkretniji: kako održati rast na zrelom tržištu, pronaći kvalitetne ljude, internacionalizirati poslovanje i istodobno ostati relevantan u svijetu u kojem tehnologija mijenja pravila igre brže nego ikada prije.

Upravo se na tom raskrižju nalazi i hrvatski IT sektor.

Nakon dva desetljeća ubrzanog razvoja domaće tržište ulazi u fazu konsolidacije. Velikih greenfield prilika sve je manje, konkurencija je snažnija, a diferencijacija se više ne postiže samo tehnologijom. Presudni postaju kvaliteta usluge, povjerenje kupaca i sposobnost organizacije da se prilagođava promjenama.

Jedna od kompanija koja je kroz više od tri desetljeća uspješno prošla nekoliko tehnoloških transformacija je HSM. Tvrtka je od razvoja poslovnog softvera preko distribucije globalnih rješenja izrasla u međunarodnog pružatelja IT usluga, dok danas više od tri četvrtine prihoda ostvaruje na stranim tržištima.

“HSM je nekoliko puta suštinski promijenio svoj poslovni model. Trudimo se osluškivati potrebe tržišta i biti među prvima koji uvode tehnologije za koje vjerujemo da imaju veliki potencijal. Kada razvijemo domaće tržište za određeni proizvod ili uslugu, širimo se u inozemstvo”, kaže Jakov Urbanke, direktor HSM-a.

Rast više nije pitanje osvajanja tržišta

Prema Urbankeu, hrvatski IT danas ulazi u znatno zreliju fazu razvoja nego prije desetak godina. U gotovo svakom segmentu već postoje etablirani tržišni lideri, zbog čega će budući rast biti sve manje rezultat ulaska u potpuno nova područja, a sve više kvalitete postojećeg poslovanja.

“Ključ nije toliko u osvajanju novih kupaca koliko u kvalitetnijem radu s onima s kojima već surađujemo. Uz kvalitetnu uslugu i dobru komunikaciju lakše ćemo doći i do novih kupaca i novih tržišta”, ističe.

Takav pristup odražava promjenu koja se događa u cijeloj industriji. Umjesto prodaje pojedinačnih tehnologija, uspješne IT kompanije grade dugoročna partnerstva u kojima postaju poslovni savjetnici svojih klijenata.

AI mijenja pravila, ali ne zamjenjuje povjerenje

Iako umjetna inteligencija dominira poslovnim raspravama, Urbanke smatra da se njezin puni učinak tek počinje osjećati.

“Ljudi u pravilu precijene kratkoročne efekte neke promjene, a podcijene njezine dugoročne učinke”, kaže, dodajući kako AI donosi obilje informacija, ali istodobno povećava potrebu za stvarnim stručnim znanjem.

Prema njegovu mišljenju, upravo će povjerenje postati najvrjednija valuta tehnoloških partnera.

“Ako nas kupac prepozna kao pravog partnera i savjetnika koji mu pomaže razlučiti korisnu informaciju od šuma, naš je položaj dobar i u godinama koje dolaze.”

Konsolidacija postaje nova faza razvoja

Jedan od trendova koji će obilježiti sljedeće godine bit će nastavak spajanja i preuzimanja.

Hrvatsko IT tržište i dalje je izrazito fragmentirano, s velikim brojem malih tvrtki i relativno malo srednjih i velikih sustava. Upravo zato sve više kompanija razmatra akvizicije kao alat za rast.

Jakov Urbanke, direktor HSM-a; Foto: HSM

HSM je taj korak napravio preuzimanjem tvrtke IDE3, čime je značajno proširio kompetencije u području IT infrastrukture i kibernetičke sigurnosti.

“U svijetu gdje je manje-više jedina opcija kupovati ili biti kupljen, prepoznali smo dobar trenutak za HSM. Financijski smo bili stabilni, organizacijski dobro posloženi i nije bilo razloga da ne budemo među onima koji kupuju”, kaže Urbanke.

Najveći izazov nakon preuzimanja nije bila tehnologija.

“Najviše smo posla imali oko organizacijske kulture i organizacije u cjelini. Tehnologiju i portfelj analizirali smo prije kupnje, ali ljudi i način rada uvijek zahtijevaju najviše pažnje.”

Gotovo dvije godine nakon spajanja HSM je zadržao sve ključne zaposlenike preuzete kompanije, a prošla poslovna godina bila je najbolja u povijesti tvrtke.

Akvizicija počinje mnogo prije kupnje

Iskustvo s IDE3 pokazalo je da uspješna akvizicija ne počinje potpisivanjem ugovora nego izgradnjom vlastite organizacije.

“Moj bi savjet bio da prije akvizicije tvrtke rade na učvršćivanju vlastitih temelja, prvenstveno menadžmenta. Integracija je nevjerojatno zahtjevan proces i bez kvalitetnih ljudi teško ju je uspješno provesti”, kaže Urbanke.

Jednako važnima smatra financijsku logiku i kompatibilnost ljudi.

“Financijska logika preduvjet je svake akvizicije, ali kompatibilnost ljudi i organizacijskih kultura presudna je da integracija prođe glatko. Zato nam je transparentna komunikacija tijekom cijelog procesa bila nit vodilja.”

Vrijeme je za veću ambiciju

Nakon prve akvizicije HSM planira nastaviti rasti kroz nova povezivanja, ponajprije u područjima poslovnih rješenja i IT infrastrukture. Tvrtku zanimaju partnerstva s kompanijama koje žele nastaviti razvijati poslovanje unutar većeg sustava, a ne samo vlasničku promjenu.

Na kraju, Urbanke vjeruje da hrvatski IT ima sve preduvjete za jaču međunarodnu poziciju.

“Nemam nikakve dvojbe da domaće IT kompanije mogu ostati konkurentne velikim međunarodnim igračima. Znanja i ambicije imamo, treba nam još samo malo hrabrosti.”

Njegova poruka zapravo dobro sažima stanje domaće tehnološke industrije. Hrvatski IT više nije u fazi dokazivanja da može razvijati vrhunska rješenja. Sljedeći izazov bit će izgradnja većih, organizacijski zrelijih kompanija koje će kroz internacionalizaciju i akvizicije postati aktivni konsolidatori europskog tržišta.