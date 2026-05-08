Hrvatski izvoz u prva tri mjeseca veći za tri posto, a uvoz manji za 0,5 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prva tri mjeseca ove godine iznosila je 6,4 milijarde eura, što je tri posto više nego u istom mjesecu lani, a uvoz je pao za 0,5 posto, na 11 milijardi eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 4,6 milijardi eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 57,9 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a od siječnja do kraja ožujka ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 4,3 milijarde eura, što je 4,9 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine. S druge strane, izvoz u nečlanice EU-a je pao za 0,7 posto, na 2,1 milijardu eura.

Uvoz iz članica EU-a je u prva tri ovogodišnja mjeseca na godišnjoj razini porastao za blagih 0,1 posto, na 8,6 milijardi eura, a uvoz iz nečlanica je pao za 2,7 posto, na 2,4 milijarde eura.

Hrvatski uvoz iz Italije u dva mjeseca skočio za 17,7 posto

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prva dva mjeseca ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 3,9 milijardi eura, što je 3,9 posto manje nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz pao za devet posto, na 6,5 milijardi eura. Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 2,6 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom je u prva dva mjeseca 2026. bila 59,6 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u prva dva ovogodišnja mjeseca hrvatski izvoz u Njemačku pao je za 1,8 posto, na 498 milijuna eura. Istovremeno, za dva posto je pao i hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva, na milijardu eura.

Vrijednost hrvatskog izvoza u Sloveniju je u dva mjeseca 2026. porasla za 1,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, na 494 milijuna eura, dok je istovremeno vrijednost hrvatskog uvoza iz Slovenije pala za 10,4 posto, na 763,3 milijuna eura.

Nadalje, za 7,3 posto pala je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Italiju, na 449,3 milijuna eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje skočio za 17,7 posto, na 890 milijuna eura.