Hrvatski poduzetnici lani ostvarili konsolidiranu neto dobit od 10,3 milijarde eura

Hrvatski poduzetnici, koji su obveznici poreza na dobit, u 2025. godini ostvarili su konsolidiranu financijsku neto dobit od 10,3 milijarde eura, što je 4,1 posto više u odnosu na 2024. godinu, podaci su Financijske agencije (Fina) objavljeni u ponedjeljak.

Dobit u ukupnom iznosu od 13,6 milijardi eura, ostvarilo je 112.777 poduzetnika ili 68 posto, dok je gubitak od 3,3 milijarde eura iskazalo 53.275 poduzetnika ili njih 32 posto.

U odnosu na 2024. godinu, poduzetnici su ostvarili 8,7 posto veću dobit razdoblja uz povećanje gubitka razdoblja za 26,2 posto. To je rezultiralo ostvarenjem konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti od 10,3 milijarde eura, što je 4,1 posto više u odnosu na 2024. godinu, kada je neto dobit iznosila 9,9 milijardi eura.

Poduzetnici su lani ostvarili ukupne prihode od 183,5 milijardi eura, što je rast od 9,3 posto u odnosu na 2024., a ukupni rashodi porasli su za 9,7 posto, na 171,1 milijardu eura.

Prema podacima Fine, na stranim tržištima svoje proizvode i usluge plasiralo je 27.501 poduzetnik (16,6 posto), s tim da je od ukupnih prihoda 36,9 milijardi ostvareno prodajom robe na inozemnom tržištu, što je povećanje izvoza za 11,6 posto u usporedbi s 2024. godinom. U istom razdoblju kupljeno je robe u vrijednosti od 31,7 milijardi eura te je trgovinski suficit iznosio 5,2 milijarde eura.

Prosječna mjesečna neto plaća 1.307 eura, veća za 10,5 posto

Hrvatski poduzetnici lani su zapošljavali 1.078.579 radnika (prema satima rada) ili 3,2 posto više nego godinu ranije, dok je prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih iznosila 1.307 eura, što je 10,5 posto više u odnosu na 2024. godinu.

U novu dugotrajnu imovinu u 2025. godini investiralo je 13.826 poduzetnika (8,3 posto) i to 5,4 milijarde eura, što je povećanje od 3,7 posto u odnosu na prethodno poslovno razdoblje, naveli su iz Fine.

Najviše poduzetnika registrirano je u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, 26.492, koji su ostvarili ukupne prihode od 8,3 milijarde eura, dok je kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji bilo najviše zaposlenih, 235.749. Poduzetnici u prerađivačkoj industriji u 2025. su iskazali i najveću neto dobit, 2,5 milijardi eura, što je povećanje od 33,7 posto u odnosu na 2024. godinu.

Promatrano prema veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika, 148.703 (udio 89,6 posto), malih je 14.976 (udio devet posto), srednjih 1.954 (udio 1,2 posto), a velikih 419 (udio 0,3 posto).

Ina s najvećim prihodima, Pliva s najvećom dobiti

Sve četiri skupine poduzetnika lani su ostvarile neto dobit – kod mikro poduzetnika iznosila je 1,9 milijardi eura, malih 2,7 milijardi eura, srednje velikih dvije milijarde eura, a kod velikih poduzetnika 3,7 milijardi eura.

Promatrano po županijama, i dalje dominiraju poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu gdje ih je registrirano 54.075, što je 32,6 posto od ukupnog broja poduzetnika. Ukupni prihodi najviše su rasli u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 29 posto, neto dobit najviše je porasla kod poduzetnika sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji, za 102 posto na godišnjoj razini, dok je u Brodsko-posavskoj županiji ostvaren najveći postotni rast zaposlenosti, za 16,5 posto.

Najveće prihode u 2025. godini ostvarila je Ina, 3,8 milijardi eura, dok je najveću dobit imala Pliva Hrvatska, 199,4 milijuna eura, izvijestila je Fina.