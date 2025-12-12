Hrvatski poljoprivrednici će sudjelovati na prosvjedima EU poljoprivrednika u Belgiji

Hrvatska poljoprivredna komora održala je u četvrtak 11. prosinca 2025. godine svoju redovnu godišnju skupštinu u Sesvetskom Kraljevcu na kojoj su glavne točke dnevnog reda obuhvatile važne odluke koje će imati utjecaj na daljnji rad HPK u sljedećem razdoblju, kao i na poljoprivredni sektor u cjelini.

Na Skupštini se raspravljalo o nizu provedenih aktivnosti u prošloj godini, kao i o strateškim prioritetima usmjerenim na bolji položaj poljoprivrednika, unaprjeđenju poslovanja HPK te sudjelovanje nositelja agrarne politike u oblikovanju razvoja poljoprivrede i ruralnih prostora.

Kako se navodi u priopćenju HPK, članovi skupštine su donijeli odluku da će predstavnici HPK sudjelovati u Bruxellesu, 18. prosinca 2025. godine na velikim prosvjedima EU poljoprivrednika protiv odluka i prijedloga vezano za novo programsko razdoblje Zajedničke poljoprivredne politike. Jedna od važnijih odluka koje su usvojene su i procedure te pravila za predstojeće izbora za sva tijela Hrvatske poljoprivredne komore. Izbori za članove skupštine, predsjednika HPK i druga tijela održat će se, prema najavi u ožujku 2026. godine.

„Naša današnja Skupština održava se na kraju još jedne izazovne poljoprivredne i tržišne godine, koja je još jednom pokazala svu ranjivost zbog sve snažnijih klimatskih promjena, ali i globalnih tržišnih prilika koje i dalje nisu stabilne. Sve to utječe na konkurentnosti domaće poljoprivrede. Na žalost kada je riječ o konkurentnosti ne smijem biti previše optimisti jer za EU, a onda i našu poljoprivredu dolaze teška vremena, sudeći prema onom kakav ZPP (Zajedničku poljoprivrednu politiku, op.a.) planira usvojiti EU. U idućoj godini je od presudne važnosti da se Hrvatska bolje pripremi za predstojeće novo programsko razdoblje ZPP koji stupa na snagu 2028 godine“, izjavio je predsjednik HPK Mladen Jakopović.

Naglasio je kako informacije koje su prezentirane na skupštini (krovne organizacije europskih poljoprivrednika) Copa Cogeca pokazuju da će u novom programskom razdoblju ZPP-a, od 2028. do 2034. godine doći do rezova. U nekim državama više od 20 posto. S obzirom na nisku razinu samodostatnosti, prehrambena sigurnost mora biti prioritet u proračunu, kako nacionalnom tako i u europskom.

„Pristup umanjenja ugrožava održivost europske poljoprivrede, konkurentnost na globalnom tržištu, kao i sposobnost sektora da odgovori na rastuće zahtjeve povezane s klimatskim promjenama, sigurnošću hrane i ruralnim razvojem. Ovaj umanjeni iznos značajno će utjecati na strateških ciljeva povećanja proizvodnje i samodostatnosti, zbog čega smo izuzetno zabrinuti. S ovakvim prijedlogom proračuna moramo računati ili na smanjenje proizvodnje u EU i na značajno povećanje cijene poljoprivrednih proizvoda i hrane“, izjavio je Jakopović.

Članovi skupštine posebnu su istaknuli kako država mora brže donosi odluke i usvajati konkretne i učinkovite mjere koje će biti strukturne, a ne samo gašenje požara.

Kada je riječ o proizvodnji možemo reći da je godina bila relativno stabilna, posebice u segmentu ratarske proizvodnje. Ali su i ove godine tržišne cijene i povećani uvoz pokazali da proizvođači za svoju proizvodnju dobivaju sve manje novca i stabilan dohodak, što utječe na nesigurnost, pa nas ne treba čuditi što dolazi do odustajanje od proizvodnje i sve manjeg interesa mladih da se bave proizvodnjom hrane.

Na skupštini se razgovaralo i o poljoprivrednom zemljištu pri čemu je istaknuto kako je trenutno jedan od najvećih problema najava nadležnih da se od početka iduće godine treba provesti ispis iz (informacijskog sustava za registraciju poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj) Arkod oko 200.000 hektara svih čestica koje nemaju valjanje ugovore o posjedu ili vlasništvu odnosno onih čestica za koje poljoprivrednici nemaju valjane ugovore.

„Činjenica je da sve što je Ministarstvo poljoprivrede trebalo i smjelo napraviti je da sve nas poljoprivrednike koji koristimo zemljište, a nemamo dokaz o vlasništvu zatraži ispis tih čestica te da nam nakon toga u period od slijedeće dvije godine, koje su propisane, država pomogne da riješimo to stanje i ovaj ogroman problem koji sami bez pomoći države ne možemo riješiti “ predložio je član skupštine Rodoljub Džakula.

Predsjednik HPK Mladen Jakopović je naglasio kako na terenu, među poljoprivrednicima vlada velika nervoza i strah zbog najava oko rezova ZPP-a, kao i niza neriješenih naših domaćih problema. Sve je više zahtjeva i da se prosvjedi održe i zbog teškog stanja u poljoprivredi.

Jakopović je pred izbore za tijela HPK pozvao sve članove skupštine da svojim radom, aktivnostima i djelovanjem pokažu jedinstvo i zajedništvo, te da u idućih par mjeseci pokušaju aktivirati što veći broj poljoprivrednika, posebice mladih i žena da se uključe u izbor za svoje predstavnike u skupštini te priključe Odborima i aktivnije sudjeluju u radu HPK.

„Moramo pokazati našu snagu, a naše slabosti i podijele ublažiti, nadvladati i ostaviti po strani. Naši izbori moraju biti demokratski i pošteni i uključiti što veći broj poljoprivrednika. Odgovornost je na svima nama da se borimo za interes cijele poljoprivrede, a ne samo za svoje parcijalne, pojedinačne interese. Zato vas pozivam na zajedništvo i dosezanje jasno postavljenih ciljeva kako da okrenemo sadašnje vrlo negativne trendove u hrvatskoj poljoprivredi prema pozitivi jer je to naša obaveza i to od nas očekuju hrvatski građani“, zaključio je Jakopović.