Hrvatski startup Hypefy AI prikupio 7,2 milijuna dolara da potpuno automatizira influencer marketing

Hypefy je prikupio novih 7,2 milijuna dolara investicija u Series A rundi u cilju da nastavi brzi rast platforme koja kombinira autentične, stvarne influencere, AI, globalnu skalu i najveće brendove. Rundu je vodio hrvatski AYMO Ventures, a ponovno su investirali Interactive Venture Partners, Oktogon Ventures i Euroventures.

Hypefy je hrvatski AI startup od (trenutno) 50 ljudi koji brendovima i agencijama omogućuje da iz jednog prompta lansiraju kompletne influencer kampanje bilo gdje u svijetu. AI u ovom procesu odradi “dosadni“ operativni dio: pronalazi, javlja se i dovodi savršene influencere na platformu, analizira content, sugerira poboljšanja, prati rezultate i obavlja plaćanja, da bi oslobodio brendove i kreatore da rade ono u čemu su najbolji – kreativi.

Brendovi biraju Hypefy zbog brzine, preciznosti, potpune automatizacije i, najbitnije, rezultata. Više na www.hypefy.ai Među klijentima su NIVEA, Unilever, ABOUT YOU, Philips, PepsiCo, McDonald’s, Samsung i stotine drugih. Kroz Hypefy je dosad plasirano tisuće kampanja na 43 tržišta, a zajedno su ostvarile 700 milijuna impresija. Ova investicijska runda dolazi gotovo točno dvije godine nakon Seed runde, u kojoj je u Hypefy investirano 1.75 milijuna dolara. Umjesto predaha, tek sad se stišće gas. Novac ide u ljude i ekspanziju: Tim će rasti prema sto ljudi kroz godinu-dvije, primarno u Hrvatskoj, ali i u Njemačkoj, UK-u, SAD-u i drugim tržištima, tamo gdje najveći brendovi najviše surađuju s content creatorima.

Prihodi ovog zagrebačkog startupa rastu eksponencijalno, a ova runda je gorivo da taj rast ubrzaju. “Za ovu rundu smo se izborili i sretni smo što nam je povjerenje u ovoj rundi dao novi hrvatski VC fond, AYMO Ventures. To povjerenje smo zaslužili izgradnjom vrhunskog AI proizvoda, a opravdat ćemo nastavkom silovitog rasta. Najviše sam ponosan na tim, koji je najbitniji faktor na putu do jednoroga. Pokazujemo da još jedan startup iz Hrvatske može stati rame uz rame s velikanima”, kaže Stjepan Zelić, izvršni direktor i suosnivač Hypefyja.

“Napravili smo jedan od najjačih startupa u regiji, a sad ciljamo na sam svjetski vrh. Usporavanje nam nije u rječniku. Zapošljavamo inženjere, kreativce, storytellere, umove koji ne vole komfor zonu i koji mogu udeseterostručiti svoj output uz AI”.

Među ranijim ulagačima su i Fil Rouge Capital, Interactive Venture Partners, fond obiteljskog ureda Thomasa Peterffyja, osnivača Interactive Brokersa, te poslovni anđeo Dražen Pehar.

Hypefy su 2021. godine osnovala trojica prijatelja: Davor Šibenik, Filip Špiranec i Stjepan Zelić.

“Tržište influencer marketinga trenutno predstavlja jedan mali, ali najbrže rastući dio ukupnog marketinškog tržišta. Hypefy je razvio impresivno rješenje koje omogućuje potpunu automatizaciju marketinških kampanja putem digitalnih influencera, te je time najbolje pozicioniran da ostvari puni benefit daljnjeg rasta ove relativno mlade industrije. Najviše nas je uvjerila ekipa – ljudi koji naprave ono što obećaju i ne usporavaju. Zato nam je odluka da vodimo ovu rundu bila laka, a sad jedva čekamo vidjeti dokle će dogurati u svijetu”, kažu iz AYMO Venturesa.

AYMO Ventures je hrvatski fond poduzetničkog kapitala čiji investitori su Europski Investicijski Fond, Hrvatska banka za obnovu i razvitak te svi relevantni Hrvatski i regionalni mirovinski i specijalizirani fondovi.