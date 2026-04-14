Hrvatskim tvrtkama prezentirano financiranje iz Europskog obrambenog fonda

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) i Hrvatska udruga poslodavaca u utorak su organizirali info dan o Europskom obrambenom fondu (European Defence Fund – EDF), na kojem su tvrtkama iz obrambene industrije predstavljene opcije financiranja iz toga osam milijardi eura vrijednog fonda.

Ministar obrane Ivan Anušić kazao je da hrvatske tvrtke trebaju iskoristiti novac koji se nudi iz toga fonda.

“Ovo je ogromna prilika za Hrvatsku, za našu obrambenu industriju te velika prilika za mlade, startupove i ljude koji imaju viziju, ideje, ali možda u ovom trenutku nemaju dovoljno financijskih sredstava”, rekao je Anušić.

Naglasio je da se radi o osam milijardi eura iz spomenutog europskog fonda u razdoblju od 2021. do 2027. godine, kao i da u Hrvatskoj prednjače IT tvrtke koje inoviraju u području besposadnih sustava, te sustava koji se koriste umjetnom inteligencijom.

“Iskustva s ukrajinskog ratišta neprocjenjiva su i pokazuju smjer u kojem i mi trebamo krenuti”, naglasio je ministar, dodavši kako ne treba zanemariti ni tradicionalne sustave koji se koriste, budući da se bez njih ne mogu voditi vojne operacije.

Predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije i predsjednik Uprave Agencije ALAN Goran Basarac rekao je da je novac iz DEF-a namijenjen cijeloj europskoj obrambenoj industriji.

“Određene hrvatske obrambene tvrtke su se uz potporu Ministarstva obrane već prijavile za financiranje iz Europskog obrambenog fonda, a dolazi nam još jedan veliki kolač iz European Defence Industry Programa koji također otvara dodatnih milijardu i pol eura za povećanje kapaciteta i proizvodnje”, rekao je Basarac.

Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber smatra da će se pomoću novca iz Europskog obrambenog fonda uz ostalo unaprijediti obrambeni kapacitet obrambene industrije.

“Ulaganje u obrambenu industriju prilika je za reindustrijalizaciju hrvatskog gospodarstva i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta u industriji visoke dodane vrijednosti”, istaknula je Weber.

U prostorijama HUP-a u utorak je potpisan i Sporazum o suradnji na projektu “Modernizacija protuoklopne mine” između Ministarstva obrane RH i Agencije Alan, koji su potpisali ministar Anušić i Goran Basarac.

Na marginama skupa, ministar obrane Anušić nije želio komentirati izbore u Mađarskoj no kazao je da čestita Peteru Magyaru dodavši i da otprilike zna njegove stavove.

“Sretan sam zbog promjene retorike od strane mađarskog lidera, sretan sam jer je taj lider dobio jako veliku potporu i siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru. Tako i treba biti, mi smo susjedne zemlje, dijelimo puno povijesnih događaja i situacija i moramo imati jedan odličan i kvalitetan odnos”, naveo je Anušić.

Smatra da će NATO preživjeti aktualne probleme i opstati te da SAD neće izaći iz saveza.