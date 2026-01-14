Hrvatsko gospodarstvo rastom u 2026. uz bok Bugarskoj

Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi u ovoj godini porasti za 2,9 posto, rame uz rame s Bugarskom, pokazale su u utorak najnovije prognoze Svjetske banke.

Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi tako neznatno usporiti u odnosu na 2025. kada je aktivnost uvećana za 3,1 posto, pokazuju novi izračuni Svjetske banke, i neznatno usporiti u usporedbi s 2025. kada je gospodarska aktivnost uvećana za 3,1 posto.

U 2027. godini rast bi trebao ponovo blago usporiti, na 2,7 posto, izračunali su u Svjetskoj banci.

Dosadašnje prognoze bile su predviđale rast aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu u ovoj godini za 3,0 posto i za 2,8 posto u 2027.

Bugarska bi tempom rasta u ovoj godini trebala biti izjednačena s Hrvatskom, a blizu je i Poljska kojoj SB predviđa rast aktivnosti za 3,2 posto.

U grupi zemalja srednje Europe, koja uključuje Mađarsku, Rumunjsku i Poljsku SB očekuje rast aktivnosti u ovoj i idućoj godini za 2,7 posto, kada se dodaju Hrvatska i Bugarska.

Hrvatska je uz Bugarsku u međuvremenu pridružena skupini razvijenih zemalja, napominju.

Rizici za gospodarsku aktivnost uključuju svjetske trgovinske napetosti i neizvjesnost u regulativi, posebno za otvorena gospodarstva u srednjoj Europi i na zapadnom Balkanu, budući da bi mogli prigušiti trgovinu i ulaganja, napominju u SB-u.

Skok u Kirgistanu

Blizu su Hrvatskoj prognoziranim rastom u 2026. godini u skupini europskih i srednjoazijskih zemalja u nastanku i razvoju i Srbija, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina gdje bi aktivnost trebala porasti za tri posto.

Najsnažnije bi toj grupi trebalo porasti gospodarstvo Kirgistana, za 6,5 posto, a ‘šesticu’ bi trebali dosegnuti i Tadžikistan i Uzbekistan.

Najslabiji rast u ovoj godini Svjetska banka u toj grupi predviđa ruskom gospodarstvu, za 0,8 posto.

U cijeloj grupi europskih i srednjoazijskih gospodarstava u nastanku i razvoju aktivnost bi u ovoj godini trebala porasti za 2,4 posto i za 2,7 posto u 2027.

Na svjetskoj razini ta bi grupa trebala bilježiti rast aktivnosti u ovoj i idućoj godini od nekih 1,6 posto zahvaljujući smirenju trgovinskih napetosti, stabilizaciji cijena sirovina, poboljšanju uvjeta financiranja te osnaživanju investicijskih tokova.

Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 4,4 posto i tek neznatno usporiti u 2027., na 4,2 posto.

U Indiji aktivnost bi u ovoj godini trebala porasti za 6,5 posto, a u Indoneziji za 5,0 posto.

Otporno gospodarstvo

U skupini razvijenih gospodarstava SB pak očekuje rast aktivnosti u ovoj i idućoj godini za 1,6 posto.

Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,2 posto i za 1,9 posto u 2027., izračunali su ekonomisti Svjetske banke, osjetno podigavši procjene iz lipanjskoj izvješća.

U eurozoni aktivnost bi trebala usporiti na 0,9 posto, s prošlogodišnjih 1,4 posto, pokazuju njihove prognoze. U 2027. ponovo očekuju blago ubrzanje, u prognoziranu stopu rasta od 1,2 posto.

U lipnju prošle godine bili su prognozirali da će aktivnosti u zoni primjene zajedničke europske valute porasti u ovoj godini za 0,8 posto i za 1,0 posto u 2027.

Svjetsko gospodarstvo pokazalo se otpornijim no što se očekivalo, usprkos kontinuiranim trgovinskim napetostima i neizvjesnoj regulativi, pa će rast u iduće dvije godine ostati više‑manje stabilan, zaključuju u Svjetskoj banci.

Razlika u standardu

Gospodarska aktivnost trebala bi tako na svjetskoj razini tek blago posustati u ovoj godini, uz stopu rasta od 2,6 posto, i potom tek neznatno ubrzati u 2027., na 2,7 posto, očekuju stručnjaci Svjetske banke, blago podigavši procjene iz lipnja prošle godine.

U 2025. rast svjetskog gospodarstva podržali su pojačana razmjena uoči najavljenih izmjena u trgovinskoj politici i brze prilagodbe svjetskih opskrbnih lanaca, stoji u izvješću, uz napomenu da će taj utjecaj vjerojatno izblijedjeti zbog slabije trgovine i domaće potražnje.

S druge strane, povoljniji uvjeti financiranja diljem svijeta i povećanje proračunske potrošnje u nekolicini velikih gospodarstava trebali bi donekle zaštititi gospodarstvo od usporavanja, napominju u SB-u.

Ipak, čak i ako se optimističnije prognoze ostvare, razdoblje od 2020. do 2030. vjerojatno će zabilježiti najslabije rezultate globalnog rasta od 1960‑ih, napominju.

Slab tempo rasta produbljuje pak razliku u životnom standardu ljudi diljem svijeta, pokazalo je izvješće. Na kraju 2025. gotovo sva razvijena gospodarstva zabilježila su rast dohotka po stanovniku u odnosu na razinu iz 2019., dok je oko četvrtine gospodarstava u razvoju bilježilo pad.

Inflacija bi na svjetskoj razini trebala u 2026. kliznuti na 2,6 posto, odražavajući slabija tržišta rada i niže cijene energije.

U 2027. godini rast gospodarske aktivnosti bi ponovno ubrzati, nakon prilagodbe trgovinskih tokova i razjašnjavanja nejasnoća u politici i regulativi.