Hrvatsko izaslanstvo na Proljetnoj skupštini Svjetske banke i MMF-a

Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Tomislavom Ćorićem, sudjelovat će na Proljetnoj skupštini Grupacije Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja se održava od 14. do 18. travnja u Washingtonu.

Tema ovogodišnje Proljetne skupštine je “Izgradnja prosperiteta kroz politiku”, a ključne rasprave bit će usredotočene na traženje odgovora na pitanja kako politika, ulaganja i inovacije mogu podržati stvaranje radnih mjesta, osloboditi privatna ulaganja i potaknuti gospodarski rast. U tom kontekstu razgovarat će se i o aktualnoj geopolitičkoj situaciji, globalnim ekonomskim izazovima te odgovorima na njih, priopćeno je iz Ministarstva financija.



Hrvatsko izaslanstvo, u kojem su predstavnici Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke, tijekom Proljetne skupštine održat će sastanke s visokim predstavnicima Svjetske banke, potpredsjednicom za Europu i središnju Aziju Antonellom Bassani, direktoricom Svjetske banke za Europsku uniju Annom Akhalkatsi, izvršnim direktorom Svjetske banke Eugeneom Rhuggenaathom te potpredsjednikom Međunarodne financijske korporacije Alfonsom Garciom Moraom, na kojima će razgovarati o dosadašnjoj suradnji kao i o planiranim budućim aktivnostima Grupacije Svjetske banke u Hrvatskoj.

Sastanke će imati i s predstavnicima MMF-a – direktorom Sektora za Europu Alfredom Kammerom, izvršnim direktorom u MMF-u Jeroenom Clicqom te s voditeljicom misije MMF-a za Hrvatsku Yan Sun. Planira se razgovarati o aktualnoj makroekonomskoj situaciji i mjerama monetarne i fiskalne politike.