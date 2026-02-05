HTP Korčula i HTP Orebić postaju dio hotelske grupacije Aminess

Hotelsko-turistička poduzeća Korčula i Orebić pripajaju se hotelskoj grupaciji Aminess, izvijestila je u četvrtak ta grupacija.

Riječ je o poslovnoj integraciji kojom se objedinjuje turistički portfelj triju kompanija na jugu Hrvatske.

To je, kako se navodi, dio dugoročne strategije Aminessa usmjerene na jačanje konkurentnosti, ubrzanje investicijskog ciklusa i stvaranje snažnijeg oslonca za razvoj destinacija Korčule i Orebića, kao i ostalih gdje posluje.

Za Aminess je pripajanje HTP Korčula i HTP Orebić, kako kažu, “važan iskorak jer će se upravo na južnim destinacijama i dalje snažno ulagati u razvoj autentične i održive turističke ponude te nastaviti blisko surađivati s lokalnim zajednicama i partnerima na projektima koji doprinose kvaliteti života stanovništva i očuvanju identiteta destinacija”.

Ne iznoseći više detalja o tom pripajanju, Aminess dodaje kako posluje u 11 destinacija na hrvatskoj obali i otocima, s portfeljem hotela, resorta i kampova viših kategorija, odnosno s ukupno 31 objektom.