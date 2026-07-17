HTZ i Booking.com promoviraju hrvatski projekt Local Host/Vaš domaćin

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) do kraja srpnja provodi prvu promotivnu kampanju u suradnji s platformom Booking.com, namijenjenu isključivo za domaće smještajne objekte koji su na toj platformi s oznakom Local Host/Vaš domaćin, doznaje se iz HTZ-a.

U sklopu kampanje promoviraju se nosioci oznake Local Host/Vaš domaćin, koju od prošle godine dodjeljuje HTZ s ciljem poticanja i promocije kvalitetnog i autentičnog turističkog smještaja u domaćinstvima, s domaćinima ili u tzv. privatnom smještaju.

Do sada je oznaku dobilo 3.200 objekata s oko 19 tisuća kreveta.

Prema podacima HTZ-a ove godine ti objekti imaju nešto bolju popunjenost nego lani.

HTZ kaže da će rezultate kampanje s Booking.com-om moći iznijeti po njezinu završetku, nakon analize rezultata i utjecaja.

“Na temelju toga odlučit ćemo o sličnim aktivnostima na navedenoj platformi”, dodaje HTZ, ne otkrivajući koliko je uloženo u tu suradnju.

Važnost kampanje s globalno najvećom rezervacijskom platformom, ovog tjedna u izjavama nakon sjednice Vlade istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Rekao je da pružatelji usluga smještaja u domaćinstvima s oznakom Local Host imaju “posebnu prepoznatljivu i pozicioniranu ulogu”.

Na pitanje provodi li promotivne kampanje i na drugim globalnim rezervacijskim platformama, HTZ odgovara da je ove godine osim Local Hosta i Booking.coma, odradio i kampanje s platformama Expediom, Skyscannerom, eDreamsom i drugima.

Za Local Host promocija se provodila i u svibnju i lipnju ove godine putem medijskog zakupa te oglašavanja na društvenim mrežama u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Italiji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj, kao i u Hrvatskoj, kroz razne projektne suradnje s medijima.

“Specifičnost kampanje je što su u svim promotivnim video materijalima uključeni i stvarni domaćini”, kaže HTZ, uz podatke da je kampanja ostvarila “izniman doseg, generirajući više od 69,3 milijuna impresija, dosegnuvši više od 20 milijuna korisnika i ostvarivši više od 13,8 milijuna pregleda videa”.

Ove godine provedene su i kampanje s influencerima koji su boravili kod nositelja oznake Local Host, čime se ističe autentičnost turističke ponude i osobne priče ljudi koji svojim gostoprimstvom doprinose kvaliteti doživljaja Hrvatske kao turističke destinacije, podsjeća HTZ.