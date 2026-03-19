HUB i Matica umirovljenika pokreću financijske edukacije za zagrebačke umirovljenike

Hrvatska udruga banaka (HUB) u suradnji s Maticom umirovljenika grada Zagreba pokreće cjelogodišnji program financijske edukacije za umirovljenike, a s ciljem jačanja financijske sigurnosti i informiranosti starijih građana, koji su sve izloženiji financijskim prijevarama.

Najavljeno je to u četvrtak na konferenciji “Zlatne godine uz sigurne financije”, namijenjenoj ponajprije osobama starije životne dobi, na kojoj je bilo riječi o izazovima s kojima se umirovljenici susreću u upravljanju osobnim financijama, o sigurnom korištenju bankarskih i digitalnih usluga, zaštiti od financijskih prijevara te pravima potrošača.

Direktorica HUB-a Tamara Perko je izjavila da umirovljenici sve više koriste bankarske digitalne usluge, međutim, među njima i dalje prevladava mišljenje da “to nije dovoljno sigurno te da mogu negdje pogriješiti”.

Stoga se program edukacija pokreće upravo kako bi se osjećali dovoljno informirano i sigurno koristiti digitalne usluge, istaknula je Perko.

Rekla je da će edukativni program uključivati niz radionica po zagrebačkim kvartovima, vodit će ih educirani umirovljenici, pri čemu će se obrađivati teme za koje su sami umirovljenici rekli da su im potrebne ili da ih “najviše muče”.

Fokus edukacija, kazala je Perko, bit će i na tome da ne “nasjedaju” na financijske prijevare, s obzirom da je u medijima sve više vijesti u kojima su im umirovljenici žrtve, pri čemu su, nažalost, i najčešća ciljana skupina za prevarante.

Napomenula je da su edukacije namijenjene onima koji žele koristiti digitalne usluge, no za one koji ne žele tu su im i dalje na raspolaganju bankomati i poslovnice.

Čak 39 posto svih “narodnih” vrijednosnih papira upisali građani stariji od 65 godina

Državna tajnica u Ministarstvu financija Ana Zorić je uputila nekoliko savjeta umirovljenicima oko financija i potencijalnih ulaganja. Prvi je da “ako nešto zvuči predobro, vjerojatno nije istina” a drugi da ne donose odluke na brzinu, posebice kada im nude neka ulaganja na koja se moraju odlučiti primjerice u roku od sata. “Uzmite to s velikom dozom opreza”, poručila je Zorić.

Također, umirovljenike je upozorila da nikad s trećim osobama ne dijele brojeve kartica, PIN-ove i druge osobne podatke jer niti jedna banka ih nikad ne bi takve podatke tražila putem telefona.

Zaključno, umirovljenicima je poručila da se oko financija savjetuju sa svojim bližnjima. “Dokazano je da su naši sugrađani koji su tražili savjet od svojih najbližih puno manje izloženi financijskim prijevarama”, napomenula je.

Država je još prije tri godine počela s izdanjima vrijednosnih papira – obveznica i trezorskih zapisa, u koje mogu ulagati građani, a prema podacima s kraja 2025. godine, istaknula je Zorić, čak 39 posto svih državnih vrijednosnih papira su upisali građani stariji od 65 godina.

S upravo u utorak zaključenim najnovijim izdanjem trezorskih zapisa, do sada je bilo ukupno 20. izdanja “narodnih” vrijednosnih papira, a Zorić je kazala da građani tako trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu im je usmjereno više od 382 milijuna eura kamata.

Matica se nada što većem odazivu umirovljenika na edukacije

Podsjetila je na zakonsku obvezu banaka da dio prihoda ulažu u financijsko opismenjavanje građana, a smatra da je upravo ovaj projekt HUB-a i Matice umirovljenika sjajan primjer kako se ti resursi mogu iskoristiti na najbolji mogući način.

Okupljenima se uvodno prigodno obratio i predsjednik Matice umirovljenika grada Zagreba Branko Matun, dok je Zvonimir Repač iz te udruge izrazio nadu da će što više umirovljenika iskoristiti priliku i priključiti se edukacijama, koje bi im trebale približiti bankarske usluge.

“Da se ne boje bankomata, da prihvate nove tehnologije i da se ne daju ‘nasanjkati’ na financijske prijevare kojih ima sve više”, apostrofirao je Repač glavne ciljeve edukativnog projekta.

Izjavio je i da je teško dati generalnu ocjenu oko korištenja bankarskih usluga među umirovljenicima, s obzirom da su tu po njemu prisutne “velike razlike”. Primjerice on koristi mobilno bankarstvo, dok njegov prijatelj koji živi u Beču dolazi u Zagreb u Finu platiti račune.