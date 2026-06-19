HUB: Neovisnost pravosuđa podrazumijeva poštovanje i odluka s kojima se ne slažemo

Nakon objave odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske o pravima korisnika konvertiranih CHF kredita, Hrvatska udruga banaka ističe da je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala predstavljati konačno, sustavno i sveobuhvatno rješenje pitanja CHF kredita.

“U tom je kontekstu važno istaknuti da se u javnosti i dalje iznose netočne informacije prema kojima potrošači dobivaju pravo samo na zatezne kamate, a ne i na glavnicu. Naime, konverzijom su uklonjeni učinci rasta tečaja švicarskog franka, primijenjene su kamatne stope usporedivih euro kredita, a sve utvrđene razlike i preplate ugrađene su u novi obračun kredita, uključujući i glavnicu. Banke su pritom u cijelosti snijele trošak provedbe konverzije, procijenjen na približno milijardu eura.

Međutim, neovisno o tome slažemo li se s donesenom odlukom ili ne, kao što smo i do sada isticali, smatramo da suci imaju pravo zauzeti pravno stajalište na temelju vlastitog tumačenja prava i činjenica te ga obrazložiti kroz zakonom propisani postupak. Upravo je to temelj neovisnog pravosuđa i vladavine prava.

Zato zabrinjavaju pokušaji da se odluka donesena nakon takvog postupka relativizira ili prikazuje kao nelegitimna samo zato što nije potvrdila očekivanja jedne strane u postupku. Odluku nije donio pojedinac, već prošireno vijeće Vrhovnog suda sastavljeno upravo radi odlučivanja o pravnom pitanju od iznimnog društvenog i financijskog značaja, pri čemu je nakon opsežne pravne rasprave donesena uvjerljivom većinom glasova. Posebno je neprimjereno što predstavnici dijela potrošača u javnom prostoru kao jedine relevantne prikazuju upravo stavove sudaca koji su ostali u manjini, dok se odluka većine sudaca nastoji prikazati kao iznimka ili rezultat okolnosti koje nemaju veze s pravnim argumentima.

Pritom valja podsjetiti da su upravo oko dijela sudaca čija se izdvojena mišljenja danas najčešće ističu u javnosti ranije postojale javno poznate okolnosti o sukobu interesa zbog kojih su pojedine banke smatrale potrebnim tražiti njihovo izuzeće iz odlučivanja, zbog potencijalne financijske koristi. O tim zahtjevima nadležna tijela su odlučila, no teško je ignorirati činjenicu da se danas kao autoriteti ističu upravo oni suci čija je uključenost u postupak bila predmet javnih prijepora, dok se istodobno dovodi u pitanje odluka koju je podržala većina članova vijeća.

Dodatno zabrinjava ponovno stvaranje očekivanja da će Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivati o meritumu ovog pravnog pitanja ili zamijeniti pravno stajalište koje je zauzeo Vrhovni sud. Ustavni sud ima važnu i nezamjenjivu ustavnu ulogu, ali nije redovan sud niti instanca koja odlučuje o meritumumu sporova već odlučuje o postojanju eventualnih povreda ustavnih prava u postupku pred redovnim sudovima. Njegova zadaća nije preuzimanje uloge Vrhovnog suda nad tumačenju građanskog prava.

Dodatni problem predstavlja činjenica da se građane ponovno poziva na nove postupke i nova pravna očekivanja, iako su upravo korisnici CHF kredita posljednjih desetak godina bili izloženi dugotrajnoj pravnoj neizvjesnosti. Stvaranje dojma da su novi postupci unaprijed dobiveni ili da je njihov ishod izvjestan predstavlja neodgovoran pristup koji građane može izložiti dodatnim troškovima i novim godinama neizvjesnosti.

Neovisnost pravosuđa ne može značiti prihvaćanje samo onih odluka koje potvrđuju vlastita očekivanja. Ona podrazumijeva poštovanje i onih odluka s kojima se ne slažemo. Takav pristup ne isključuje pravo na drukčije pravno stajalište, ali zahtijeva dosljedno poštovanje institucija i njihovih odluka. Hrvatska udruga banaka nastavit će zastupati stajalište da je konverzija iz 2015. godine trebala predstavljati konačno rješenje pitanja CHF kredita, ali će jednako tako nastaviti braniti načela neovisnosti pravosuđa, pravne sigurnosti i poštovanja institucija Republike Hrvatske”, stoji u priopćenju Hrvatske udruge banaka.