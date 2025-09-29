HUB: Transparentnost i izbjegavanje sukoba interesa temeljni za očuvanje integriteta pravosudnog sustava

Hrvatska udruga banaka reagirala je na objavu članka pod naslovom “Sazvana sjednica Građanskog odjela o CHF kreditima, rasplet upitan“ na portalu poslovnog tjednika Lider.

Iz Hrvatske udruge banaka poručili su da su iznenađeni objavom članka, iz kojeg proizlazi da je predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske sazvao sjednicu za 7. listopada 2025. godine pod nazivom “Sadržaj obrazloženja odluka u predmetima konverzije – rasprava i dogovor“, bez navođenja dnevnog reda.

“S obzirom na to da o tome ne postoji službena potvrda ili demantij Vrhovnog suda zabrinjava nas činjenica da poziv na navedenu sjednicu nije javno objavljen, dok su mediji već raspolagali tom informacijom. Time je narušena transparentnost postupka koja je nužan element prava na pravično suđenje.

Također, može se očekivati da će u eventualnom donošenju odluka/stavova sudjelovati i suci koji su u sukobu interesa vezanom uz CHF kredite, čime se narušava integritet i zakonitost rada sudaca. Podsjećamo da suci imaju zakonsku obvezu izuzeća u svim slučajevima kada postoji i najmanja sumnja u njihovu nepristranost. Poštivanje ovog načela ključno je za očuvanje integriteta sudskih postupaka te povjerenja javnosti u neovisnost pravosuđa.

Zaključno, smatramo iznenađujućim sazivanje sjednice s obzirom na to da su izmjene Zakona o sudovima već prošle prvo čitanje u saborskoj proceduri, a kojima se se mijenjaju mehanizmi rada sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske”, priopćili su iz HUB-a.