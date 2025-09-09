HUP i HGK: Izmjene Zakona o trgovini nužne u nizu aspekata

Nakon najave Ministarstva gospodarstva da će se planiranim izmjenama Zakona o trgovini između ostalog ograničiti prodaja rashlađenih alkoholnih pića u trgovinama, kioscima i benzinskim postajama, iz poslovnih udruženja poručili su da su izmjene tog zakona nužne u nizu aspekata, a ne samo po pitanju prodaje alkoholnih pića.

Ministarstvo gospodarstva planira do kraja godine izmjene Zakona o trgovini kojima bi se među ostalim omogućilo značajno ograničenje prodaje rashlađenih alkoholnih pića u trgovinama, kioscima i benzinskim postajama. Naime, kako se doznaje iz Ministarstva, zakonom će se propisati da jedinice lokalne samouprave (JLS) mogu određivati u kojim dijelovima grada, u kojem razdoblju i do koliko sati, trgovci i kiosci mogu prodavati hladna alkoholna pića.

Zabrana se, kako su naveli, uvodi kako bi se spriječilo neprimjereno ponašanje turista u gradskim jezgrama izazvano opijanjem, a riječ je o praksi koje već koriste neke europske zemlje, poput Italije i Austrije.

Podsjetimo, Ministarstvo je prije nešto manje od mjesec dana u reakciji u povodu medijskih napisa o inicijativi gradonačelnika Splita Tomislava Šute, koja se odnosi na mogućnost davanja ovlasti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da na svom području može zabraniti prodaju rashlađenih alkoholnih pića u određenom razdoblju, izvijestilo kako su su se očitovali na tu inicijativu dopisom od 11. srpnja, u kojem su jasno naveli da će se prijedlog uzeti u razmatranje u sklopu budućih izmjena Zakona o trgovini.

U istom dopisu, kao su naveli, istaknuta je potreba za sveobuhvatnom analizom učinaka te koordinacijom s relevantnim institucijama, što je standardna procedura kod svih zakonodavnih aktivnosti.

“HUP–Udruga trgovine do sada nije zaprimila na uvid prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini vezano uz najavljenu mogućnost značajnog ograničenja prodaje rashlađenih alkoholnih pića”, istaknuli su iz HUP-a u odgovoru na upit Hine. No, važnim naglašavaju “kako je Zakon o trgovini potrebno mijenjati iz niza aspekata koji imaju utjecaj na poslovanje trgovaca i cjelokupno tržište, ne samo kroz pitanje prodaje alkoholnih pića”.

“Kao socijalni partner, HUP će svoje stavove i mišljenje iznijeti kada službene izmjene Zakona budu predstavljene”, poručili su.

Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) su na upit kako komentiraju takvu najavu kazali su također da su izmjene Zakona o trgovini nužne u nizu aspekata te da se one očekuju u idućem razdoblju. “Udruženje trgovine HGK detaljno će i konstruktivno raditi na prijedlozima novog zakona koji će u cjelini obuhvatiti ovu vrlo važnu granu hrvatskog gospodarstva”, istaknuli su.