HUP: Ilegalno tržište duhanskih proizvoda u Hrvatskoj prepolovljeno u posljednjih šest godina

Ukupna potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj već godinama kontinuirano opada, a posljednje istraživanje agencije IPSOS (studeni 2025.) pokazalo je da se taj pozitivan trend nastavio i u 2025. godini, pri čemu se posebno ističe pad potrošnje neoporezovanog rezanog duhana za 22,8 posto na godišnjoj razini, čime se nelegalno tržište rezanog duhana smanjilo na svega 6,1 posto ukupnog tržišta rezanog duhana u Hrvatskoj.

IPSOS istraživanje pokazuje da je ukupna potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda, i rezanog duhana i cigareta, u 2025. godini pala na 9,4 posto, što je pad od 24,2 posto na godišnjoj razini, odnosno smanjenje od čak 51,5 posto u posljednjih šest godina (2019. godine ukupna potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda prema istom istraživanju iznosila je 19,4 posto).

Dobar trend potvrđuje i drugo istraživanje konzultantske kuće KPMG iz lipnja 2025. godine (odnosi se na stanje na kraju 2024. godine) koje se fokusira na potrošnju neoporezovanih cigareta, a koje je pokazalo da je potrošnja takvih cigareta u posljednjih pet godina smanjena više od 30 posto, na 4,9 posto.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca ističu da je ovakav dobar rezultat direktna posljedica kvalitetnog i koordiniranog rada institucija na suzbijanju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, prvenstveno Ministarstva financija i Carinske uprave te Ministarstva unutarnjih poslova. Napominju da se ostvareni rezultati temelje na racionalnoj trošarinskoj politici, kao i na uvođenju sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda, ograničenju unosa duhanskih proizvoda iz trećih zemalja te jačanju nadzora i zapljena ilegalnih proizvoda.

S obzirom da Hrvatska graniči sa zemljama izvan EU u kojima su duhanski proizvodi značajno jeftiniji, ostvareni rezultat u suzbijanju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima čini Hrvatsku svijetlim primjerom u široj regiji.

”Ključ stabilnosti na duhanskom tržištu drži porezna politika s obzirom da politikom trošarina izravno utječe na cijene legalnih duhanskih proizvoda. Bilo kakve naglije promjene u cijeni ili dostupnosti legalnih proizvoda odmah rezultiraju povećanjem ilegalnog tržišta, a što je onda kasnije vrlo teško vratiti u legalne tokove. S obzirom da je Ministarstvo financija osiguralo kvalitetno porezno okruženje za tržište duhanskih proizvoda u Hrvatskoj posljedično imamo dva pozitivna trenda.

Prvi je kontinuirano povećanje prihoda državnog proračuna s osnove trošarina na duhanske proizvode, pa je u 2024. po prvi puta premašio milijardu eura, što je porast od 13,9 posto u odnosu na godinu ranije. Ovaj trend je nastavljen i u 2025. godini, a s obzirom da se uz trošarinu na te proizvode obračunava i PDV, iznos prikupljen od tih proizvoda u državnom proračunu premašio je 1,3 milijardi eura. Drugi je kontinuirani pad ilegalnog tržišta, što je važno i iz pozicije punjenja državnog budžeta, ali i iz pozicije poslovnog okruženja za domaću duhansku industriju koja je veliki investitor u Hrvatsku, zapošljava oko 10 tisuća ljudi, izvoz doseže 400 milijuna eura, a tristotinjak farmera proizvodi šest posto europskog duhana uz garantirani otkup i pristojnu zaradu.

Ključno je da se takvo porezno okruženje očuva i u narednom razdoblju, što je posebno važno naglasiti u kontekstu zahtjeva za značajnim naglim povećanjem minimalnih trošarina na duhanske i nikotinske proizvode od strane Europske komisije kroz novi prijedlog EU Direktive o oporezivanju duhanskih proizvoda (TED). Ohrabruje nas snažna pozicija Ministarstva financija u pregovorima i razumijevanje nužnosti fazne i umjerene prilagodbe trošarina, kako bi se izbjegli porezni šokovi i rast nelegalnog tržišta”, izjavio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.