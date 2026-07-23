HUP podržao natječaje na kojima se isključuju Kinezi, Turci i drugi predstavnici trećih zemalja

HUP je pozdravio odluku o isključenju tvrtki iz trećih država na natječaju nekolicine javnih ponuditelja, podsjetivši da tržište ne može biti otvoreno samo u jednom smjeru.

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je odluku Hrvatskih cesta u postupku javne nabave za projekt izgradnje ceste od Stobreča do Dugog Rata procijenjene vrijednosti 149,8 milijuna eura. Povod je primjena pravnog okvira Europske unije i presude Suda Europske unije, prema kojoj se može ograničiti sudjelovanje ponuditelja iz država koje europskim i hrvatskim poduzećima ne omogućuju jednak pristup vlastitim tržištima javne nabave.

Forbes Hrvatska o navedenoj temi izvještavao je još 2024. godine kad je Europski sud donio navedenu presudu, no ona se u hrvatskoj praksi u međuvremenu gotovo i nije provodila.

Otvorenost tržišta ne može biti jednosmjerna ulica

HUP također pozdravlja i odluke javnih naručitelja iz zdravstvenog sektora koji na nabavama radova isključuju treće zemlje, nepotpisnice GPA i drugih međunarodnih sporazuma. Riječ je o važnom iskoraku prema uspostavi poštenih uvjeta tržišnog natjecanja i afirmaciji načela reciprociteta, na kojem počiva jedinstveno europsko tržište.

„Zaštita radnih mjesta te kompetencija i kapaciteta tvrtki koje u uvjetima visokih troškova rada i administrativnih opterećenja ne mogu biti konkurentne u odnosu na treće države, ključna je u cilju očuvanja hrvatske i europske industrijske baze i rasta BDP-a. Hrvatska je dio jedinstvenog tržišta Europske unije ali otvorenost tržišta ne može biti jednosmjerna ulica. Ako hrvatske i europske tvrtke nemaju jednak pristup tržištima pojedinih trećih zemalja, nema opravdanja da njihovi gospodarski subjekti imaju neograničen pristup europskim javnim natječajima. Načelo reciprociteta temelj je poštene tržišne utakmice i ravnopravnih uvjeta poslovanja“, izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

HUP godinama upozorava da poduzeća iz trećih zemalja ostvaruju značajnu neopravdanu konkurentsku prednost zahvaljujući državnim potporama, značajno troškovima rada, te činjenici da ne posluju prema pravilima koja vrijede na jedinstvenom tržištu Europske unije. Upravo zato europsko i nacionalno pravo omogućuju javnim naručiteljima da ograniče njihov pristup postupcima javne nabave ili primijene odgovarajuće korektivne mehanizme. To proizlazi i iz obvezujuće presude Suda Europske unije, koju su Hrvatske ceste sada po prvi put implementirale u velikom infrastrukturnom projektu.

Angažman izvođača trećih zemalja lošiji za Hrvatsku

Takva odluka predstavlja zaštitu poštenog tržišnog natjecanja između gospodarskih subjekata koji posluju pod usporedivim pravilima. Istodobno, riječ je o odluci koja ima snažno gospodarsko opravdanje. Analiza koju je za HUP izradio tim stručnjaka predvođen profesorom Jožom P. Damijanom pokazuje da infrastrukturni projekti ostvaruju znatno veće pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo kada ih izvode domaće ili europske tvrtke, dok angažman izvođača iz trećih zemalja može rezultirati značajnim odljevom dodane vrijednosti, dobiti, poreznih prihoda i zaposlenosti iz Hrvatske.

HUP posebno ističe kako je Republika Hrvatska u sljedećim godinama pred investicijskim ciklusom vrijednim više od 13 milijardi eura u prometnu infrastrukturu. Upravo zato, način provedbe javne nabave imat će presudan utjecaj na to koliki će dio tih sredstava ostati u hrvatskom i europskom gospodarstvu kroz plaće, porezne prihode i ulaganja.

Zato je odluka Hrvatskih cesta važna jer se radi o infrastrukturnom projektu velike vrijednosti i primjer je dobre prakse za sve javne naručitelje u Hrvatskoj.

HUP: Slijedite pozitivne primjere

HUP stoga poziva sve naručitelje, državna poduzeća, javne investitore i tijela javne vlasti, da slijede primjere Hrvatskih cesta, Kliničkog bolničkog centra Osijek i Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, te u budućim postupcima javne nabave dosljedno primjenjuju mogućnosti koje im pruža nacionalno i europsko pravo, a u cilju zaštite radnih mjesta i konkurentnosti hrvatskog i europskog gospodarstva.

U skladu s pravilima jedinstvenog europskog tržišta i načelom reciprociteta, HUP će i dalje aktivno zagovarati izmjene regulatornog okvira i praksu javne nabave koja će istodobno štititi tržišno natjecanje, interese poreznih obveznika, te dugoročnu konkurentnost gospodarstva.