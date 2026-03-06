HUT: Hoteli i kampovi zasad bez odstupanja od uobičajenih rezervacija

Hoteli i kampovi u sastavu domaćih turističkih grupacija za sada nisu zabilježili odstupanja od uobičajene dinamike rezervacija za ovo doba godine zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, ali pozorno prate vijesti i razvoj događaja, rekao je za Hinu direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić.

S obzirom na geopolitičku situaciju na Bliskom istoku, Ostojić ističe kako je trenutno zaista teško procijeniti kako će se stvari dalje razvijati u narednom razdoblju, te da to sigurno zahtjeva dodatnu pozornost turističkih kompanija i to na dnevnoj razini, prije svega na području prodaje te optimizacije upravljanja ukupnom ponudom.

“Važno je da zadržimo optimizam pred glavnu turističku sezonu, jer smo u sektoru prošli puno kriza u posljednje vrijeme, a kada pogledamo unazad možemo zaključiti da naš turizam u tim globalnim krizama nije prošao loše”, poručuje Ostojić, koji je i predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH).

Na pitanje o akcijskim ponudama koje hoteli i kampovi trenutno nude i kako reagiraju tržišta, odgovara da su akcijske ponude uobičajen alat u kojem ponuditelj usluge za određene objekte i određena razdoblja nudi povoljnije cijene.

“Problem na razini tržišta, odnosno destinacije nastaje kada takve ponude postanu masovna pojava. Mi nemamo takav slučaj trenutno u Hrvatskoj”, kaže Ostojić.