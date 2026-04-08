HŽ Infrastruktura nabavlja suvremeno vozilo za održavanje pruga

HŽ Infrastruktura i tvrtka Plasser & Theurer potpisali su u srijedu ugovor za nabavu novoga pružnog vozila, teške motorne drezine (TMD) za održavanje željezničke infrastrukture, priopćila je u srijedu HŽ Infrastruktura.

Ugovor vrijedan 7,3 milijuna eura dio je projekta “Nabava nove suvremene strateške i sitne pružne mehanizacije“, financiranog kreditom Europske investicijske banke. Rok za isporuku vozila je četiri godine.

Riječ je o visokosofisticiranom, multifunkcionalnom željezničkom vozilu namijenjenom za radove na održavanju i pregledu kontaktne mreže te radove na gornjem pružnom ustroju. Vozilo će biti konstruirano kao samostalno željezničko vozilo s mogućnošću rada i vožnje u oba smjera, čime će se omogućiti visoka operativna fleksibilnost.

“Plasser CatenaryCrafter 12.5” bit će opremljen hidrauličnim kranom za podizanje, pridržavanje i manipulaciju teretom, podiznom radnom platformom za siguran rad na visini i izvođenje radova na kontaktnoj mreži, sustavima za pozicioniranje kontaktnih vodova i ovjesnih elemenata, radnim agregatima i priključcima za izvođenje različitih radova na infrastrukturi i upravljačkim sustavima koji će omogućiti precizno upravljanje i nadzor rada.

Njime će se izvoditi radovi na izgradnji i modernizaciji pruga, održavanju i popravcima kontaktne mreže i pripadajućih elemenata, intervencijski zahvati i brzo otklanjanje smetnji na pruzi, prijevoz radnika i materijala, te radovi na zahtjevnim prugama. Upotrebljavat će se i kao vučno vozilo za manevriranje i logističku podršku.