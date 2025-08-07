HZMO: U Hrvatskoj krajem srpnja 39 tisuća osiguranika više nego lani

Broj ljudi kojima se uplaćuje mirovinsko osiguranje u srpnju porastao je za 2,24 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. To podrazumijeva rast broja zaposlenih.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem ovogodišnjeg srpnja u evidenciji je imao 1.788.240 osiguranika, što je za 39.145 ili 2,24 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u četvrtak.

Broj osiguranika krajem lipnja bio je za 101.611 ili 6,02 posto veći u odnosu na 30. lipnja 2023. godine, dok je u odnosu na šesti mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 142.490 ili 8,66 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju lipnja 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 250.284, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 244.424, građevinarstvu, 151.197, te smještaju te pripremi i posluživanju hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 147.808.

