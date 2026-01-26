I HT od 1. ožujka slijedom “indeksacije” povećava cijene mjesečnih naknada
Hrvatski telekom (HT) slijedom primjene indeksne klauzule od 1. ožujka 2026. povećava cijene naknada mjesečnih tarifa za 3,7 posto, koliko je prema Državnom zavodu za statistiku iznosila prosječna stopa inflacije u Hrvatskoj u 2025., prema čemu se i primjenjuje ta klauzula, doznaje se u ponedjeljak iz HT-a.
Prve račune prema novim cijenama mjesečnih naknada fiksni i mobilni korisnici HT-ovih mreža primit će u travnju, za ožujak 2026., a o tome ih je HT počeo obavještavati u ponedjeljak.
Usklađenje cijena s inflacijom (indeksacija) ili povećanje od 3,7 posto primjenjivat će se kao i do sada – na mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenicima HT-a.
Na ostale stavke računa, kao što su cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade, rate za uređaje – navedeno usklađivanje cijena neće se primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene. Za korisnike koji imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, oni se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima.
“Usklađenje s inflacijom je odgovor na rast niza troškova, uključujući i troškove rada kojima je i poslovanje HT-a izloženo. Navedeno usklađenje je nužno kako bi HT mogao zadržati najviše razine ulaganja na tržištu u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu”, kažu na upit Hine u ponedjeljak iz HT-a.
Pritom ističu da su u 2025. u mrežu i daljnju digitalizaciju Hrvatske uložili više od 240 milijuna eura, te da će i u 2026. “nastaviti s najvišim ulaganjima diljem Hrvatske”.
Primjenu indeksacije HT je i prošle 2025. najavio u siječnju, a od ožujka, što je nešto ranije nego prve dvije godine 2024. te 2023., u kojoj su telekomi za to prvi puta dobili mogućnost.
Ranije jutros, u ponedjeljak, za isti su postotak povećanje cijena i istim početkom primjene, od 1. ožujka, najavili i iz telekoma A1 Hrvatska, dok su, na dodatni upit Hine, iz Telemacha Hrvatska rekli da za sada još nemaj uodluke o tome.