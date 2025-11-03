I u Vinkovcima potvrđen geotermalni potencijal za potrebe toplinarstva

Agencija za ugljikovodike izvijestila je u ponedjeljak da je na bušotini Vinkovci GT-1 potvrđen značajan geotermalni potencijal, pa su Vinkovci treća lokacija s dobrim rezultatima nakon Velike Gorice i Osijeka, gdje su ranije potvrđene ležišne temperature veće od 100 °C.

Na bušotini Vinkovci GT-1 na dubini od 2.700 metara izmjerena je maksimalna temperatura od 131 °C što upućuje na mogućnost komercijalne primjene geotermalne energije u sustavu grijanja.

Moguć je i razvoj novih gospodarskih aktivnosti povezanih s korištenjem toplinske energije. Tako bi se geotermalni potencijal mogao iskoristiti za brži razvoj poljoprivrede na području općine Jarmine gdje se nalazi istražna bušotina.

Jak geotermalni potencijal u RH

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan naglasio je da su pozitivni nalazi geotermalnog istraživanja u Vinkovcima, nakon Velike Gorice i Osijeka, dokaz da Hrvatska ima značajan geotermalni potencijal i znanje kako ga iskoristiti.

“Geotermalna energija nije samo stabilan i čist izvor već i strateški resurs koji može pridonijeti sigurnosti opskrbe energijom u Hrvatskoj. Rezultati ujedno pokazuju da hrvatski stručnjaci mogu samostalno i učinkovito provoditi složene energetske projekte“, izjavio je Krpan.

Direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike Martina Tusch tvrdi kako je istraživanje u Vinkovcima provedeno prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta.

“Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom”, istaknula je Tusch.

Istraživanja vrijedna 50,8 milijuna eura

Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić smatra da se radi o povijesnom danu za Vinkovce.

“Istraživanja su potvrdila da naš grad i cijeli kraj imaju geotermalni potencijal kao energiju budućnosti koja nam donosi put prema energetskoj neovisnosti i održivosti. Odmah krećemo u izradu potrebnih studija i planova kako bismo osigurali povoljnije grijanje za naše građane, te stvorili temelje zelene tranzicije i dugoročnih koristi za gospodarstvo i poljoprivredu“, naveo je Romić.

Time se nastavlja uspješan niz istražnih aktivnosti Agencije za ugljikovodike u sklopu projekta “Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“. Projekt je, podsjetimo, usmjeren na razvoj korištenja lokalno dostupne i obnovljive energije za potrebe toplinarstva, poljoprivrede i šireg gospodarskog razvoja.

Agencija za ugljikovodike projekt provodi uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru kojeg je osigurano 50,8 milijuna eura za istraživanja na četiri lokacije: Velika Gorica, Osijek, Vinkovci i Zaprešić. Cilj projekta je povećati energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova i jačanje održivog razvoja gradova.