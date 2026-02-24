IBA Group implementirala IAM rješenje u Allianz Hrvatska
Tvrtka IBA Group dovršila je još jednu implementaciju rješenja za upravljanje identitetima i pristupima (IAM) za Allianz Hrvatska. Rješenje je usklađeno sa zahtjevima europske Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA).
Stručnjaci iz tvrtke IBA Group implementirali su prilagođenu IAM platformu (rješenja za upravljanje identitetima i pristupima) unutar IT sustava Allianz Hrvatske, na temelju detaljne procjene specifičnih regulatornih, sigurnosnih i operativnih zahtjeva ove osiguravajuće kompanije. Implementirani sustav integrira najbolje suvremene prakse u području upravljanja identitetima i pristupima te jamči snažne kontrole autorizacije, najviše sigurnosne standarde i dugoročnu spremnost za regulatornu usklađenost, što je od presudne važnosti u visoko reguliranoj industriji osiguranja.
Samo rješenje izgrađeno je na open source arhitekturi, čime se Allianz Hrvatskoj osigurava maksimalna fleksibilnost, skalabilnost i dugoročna održivost, izbjegavajući pritom tehnološku ovisnost o jednom dobavljaču (tzv. vendor lock-in). Dizajn implementiranog rješenja omogućuje neometanu integraciju s postojećim poslovnim sustavima osiguravatelja te s podržava buduće širenje u skladu s dinamičnim razvojem regulatornih okvira i poslovnih potreba.
Ovim projektom IBA Group nastavlja nizati uspjehe. Tvrtka je već ranije uspješno implementirala slična IAM rješenja u vodećim financijskim, osiguravateljskim i javnim institucijama u Češkoj i Slovačkoj, a ovim projektom dodatno utvrđuje svoju poziciju pouzdanog tehnološkog partnera i na hrvatskom tržištu.
“IAM je temeljna sigurnosna i operativna platforma koja štiti organizaciju, ubrzava njezine procese i omogućuje regulatornu usklađenost. Bez nje moderno IT okruženje raste na neodrživ način. Bez IAM-a praktički je nemoguće zadovoljiti zahtjeve NIS2, DORA-e ili norme ISO 27001 u području upravljanja pristupima. IAM osigurava revizijski trag, automatizirane kontrole i jasna pravila. Organizacije moraju osigurati transparentnost i nadzor, smanjiti sigurnosne rizike te prije svega uštedjeti vrijeme i troškove, a naše IAM rješenje upravo to omogućuje, obuhvaćajući sve navedene izazove“, izjavio je Ales Hojka, direktor IBA Czechia i IBA Slovakia.
“U današnjem digitalnom dobu, kada kibernetička sigurnost i zaštita osjetljivih podataka postaju apsolutni prioritet za financijski sektor, odabir pouzdanog i provjerenog IT partnera važniji je nego ikad. Iznimno smo ponosni što je Allianz Hrvatska, kao jedan od lidera na domaćem tržištu osiguranja, prepoznala stručnost tvrtke IBA Group i povjerila nam ovaj kompleksan zadatak. Implementacija ovakvog rješenja zahtijevala je duboko razumijevanje njihovih poslovnih procesa, ali i strogih europskih regulativa. Rezultat naše suradnje je siguran, agilan i moderan sustav koji Allianz Hrvatskoj omogućuje da se fokusira na svoje klijente, znajući da je njihova digitalna infrastruktura zaštićena po najvišim standardima“, istaknuo je Miloš Surla, direktor IBA Croatia.
S opsežnim iskustvom u implementaciji IAM sustava, IBA Group nastavlja pružati podršku financijskim i osiguravateljskim institucijama u jačanju njihove digitalne operativne otpornosti, unaprjeđenju upravljanja sigurnošću te ispunjavanju sve zahtjevnijih regulatornih okvira Europske unije.